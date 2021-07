'PRIMIĆU I TREĆU DOZU KINESKE VAKCINE!' Vučić se obraća građanima o najvažnijim temama

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić govori o najvažnijim pitanjima koja zanimaju građane naše zemlje.

Upitan zašto mnogi mladi ljudi neće da se vakcinišu, predsednik je odgovorio da je često problem u starijima koji ne znaju lepo da objasne važnost imunizacije.

"To je posledica mladalačkog bunta, ali i teorija zavere koje stalno kolaju. To je negde i ljudska priroda, lako je izmisliti deset priča i lagati narod da će da vam se zalepi novčić. Procenti nam pokazuju da u nekim zemljama postoje još veći problemi sa tim nego kod nas", kazao je Vučić za nišku televiziju "BelAmi".

"Ja ću i treću dozu da primim kinesku vakcinu".

"Ona stvara manje antitela nego fajzer, ali je to tradicionalna vakcina koja ne donosi nikakav rizik apsolutno. Nemate razloga za bilo kakav strah, zato su i Rusi uzeli kovivak, koji je napravljen po kineskoj vakcini".

"Moja majka je primila kinesku vakcinu i imala opstrukciju pluća. Ali odjednom su leukociti počeli da se vraćaju".

"Da li među preminulima ima onih koji su primili vakcinu? Naravno da ima, ali pogledajte procente".

Predsednik je dodao da je problem u onome što može da se desi sa brojem zaraženih, i zamolio je ljude još jednom da se vakcinišu, a potom i pohvalio Nišlije koji su se odazvali na poziv za imunizaciju.

"U Nišu bilo mnogo gore da nije bio izgrađen Klinički centar u tom gradu".

"Postoje u Novom Pazaru i Tutinu neki verski razlozi, ali kakve razloge imaju ljudi u Mionici. Vi stimulišete nekoga, terate ga da sebi spasi život. Donose rizik za svoje okruženje, i to je ta vrsta odgovornosti koju ne razumem, ali mi kao država smo mnogo uradili kako bi podstakli ljude".

"Potrebno je biti dalekovid i imati viziju. Mi sada gradimo 12 plus 7 opštih bolnica. Podigli smo dve nove kovid bolnice u Kruševcu i Batajnici, a 1. septembra otvaramo jednu u Novom Sadu. Sve smo to uspeli da uradimo".

"Jedan moj prijatelj iz Niša me je nazvao zato što mu je ćerka teško bolesna od korone, ja sam rekao da mogu da učinim samo ono što zakon dozvoljava. Onda sam ga pitao da li je vakcinisana, i ispostavilo se da nije. Moju porodicu je spasila vakcina. Majka ima opstrukciju pluća, primila je prvu dozu kineske vakcine, i bilo joj je loše, međutim odjednom su leukociti počeli da se vraćaju, ne od lekova već od vakcine. To joj je spaslo život".

Onda se Vučić osvrnuo na ekonomiju.

"Pristao sam da krenemo u najteže mere, iako su mnogi, pa i moji roditelji, bili protiv tih mera. Imali su velike penzije. Smanjivali smo penzije i plate. Znao sam da će da me kritikuju. Mi smo 2012. u zemlji napravili 32,5 milijardi evra. Kraj ove godine dočekujemo sa 51 milijardom. Za više od 55 odsto smo uvećali BDP za osam godina".

"Minimalac je bio 159 evra, a ovu godinu hoćemo da završimo sa skoro 300 evra minimalcem".

"U Beogradu je već sada prosečna neto plata 702 evra, a planiramo da bude 770. U Nišu neće biti toliko, ali biće veća od prosečne".

"Niš nam je postao glavna raskrsnica".

"Za manje od dva meseca potpisaćemo ugovor i prvoj deonici brze pruge Beograd - Niš, biće prisutni i visoki evropski zvaničnici".

"Tajkunski mediji pišu da imamo tajni sastanak u Nišu, a u Čairu bilo 6.000 ljudi! Sad, druga je stvar što nekome na sastanak dođe 6.000, a nekome šest ljudi".

"Tek kad je počela korona shvatili smo koliko je lepa Srbija, kad nismo mogli da idemo nigde".

Nabrajajući medalje na prethodnim Olimpijskim igrama, Vučić je rekao:

"Sve se vidi. Videćete da ćemo u Tokiju osvojiti više medalje nego u Riju, gde smo osvojili osam".

"Hram Svetog Save nije samo pitanje vere. On dovodi ljude u Srbiju. To je najlepši pravoslavni hram. Ako mene pitate, mnogo je lepši od Aja Sofije".

"Od malih nogu se bavim ovim poslom, ali sam učio svakog dana. I sad učim. Mnogo sam naučio od Šimona Peresa. Rekao mi je: 'Znaš Aleksandre koje će nacije da napreduju? Ako neka deca od 14 ili 15 godina misle da mogu samo učenjem da napreduju, a ne samo radom, nema ništa od toga. Isto ako oni preko 25 godina ne nastave da uče ceo život'. Zato sam tražio da se uvede dualno obrazovanje".

"Umem da upotrebim težu reč, ali ne psovku. Opsovao sam, ne znajući da me snimaju, za vreme poplava, jer me to mnogo pogodilo".

"Možete svašta da mi kažete da me ne boli, ali ne možete da mi kažete da sam lenj i da nemam rezultat. Ja živim za rezultat".

"Ranije nas je mučio Gruevski (bivši premijer Makedonije), privlačio je mnogo investicija. Sada niko ništa ne može da nam uzme".

"Beograd nam je važan kao centar, ali ne sme da se desi da sve ide u Beograd".

"Budžet grada Beograda je 1,25 milijardi evra, skoro kao Crna Gora ili Republika Srpska. Beograd pojede sve, kao što Moskva pojede Peterburg. Niš ima najmanji budžet od tri velika grada, ali smo mu uvek davali mimo toga. Sa ovim infrastrukurnim projektima Niš postaje srce, ne samo Srbije, već celog Balkana".

"Dođe Željko Obradović u Srbiju, u Partizan, ja kažem da sam srećan, a onda krenu napadi: 'Koliko li im je Vučić dao para?'. Onda Kalinić dođe u Zvezdu, pa krene priča: 'Dao Vučić pare svojim zvezdašima'. Damo dva miliona evra Partizanu, pa kažu: 'U ova teška vremena za nas, on daje pare'. Pa ako su teška, koliko da damo da ne budu teška", kazao je predsednik kroz smeh.

"Živ sam se pojeo zbog košarke (neuspeh reprezentacije u kvalifikacijama za OI). Mora da dođe do smene generacija, ali to nije do mene. Ali, uveren sam da ćemo u Japanu osvojiti više od osam medalja".

"Moja deca žive iznad proseka, ali ja nemam poršea. Mene to ne zanima".

Vučić je danas u punoj niškoj hali "Čair" predsedavao sastankom stranačkih odbora centralne Srbije i Kosova i Metohije.

Autor: