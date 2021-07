VUČIĆ NA PROSLAVI GODIŠNJICE PS: Vaš pokret ne vidim kao koalicione partnere, već kao saborce za jaku, modernu i slobodnu Srbiju! (VIDEO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, bio je počasni gost na svečanosti povodom obeležavanja godišnjice Pokreta socijalista.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je rekao da mu je čast što kao gost može da govori na 13 godina obeležavanja Pokreta socijalista.

- Nije mi jednostavno da govorim jer ne moram uvek da delim vaše vrednosti, posebno jer mi je Vulin više od koalicionog partnera - izjavio je predsednik.

Vulin je, podseća Vučić, počasni građanin više gradova i zapitao da li je to dovoljan dokaz da on svoj posao obavlja časno i odgovorno.

- To je odgovor svima koji se pitaju kako dve različite stranke - rekao je predsednik i dodao:

Vaš pokret ne vidim kao koalicione partnere, već kao saborce za jaku, modernu i slobodnu Srbiju.

Kaže da od političkih partija najviše voli SNS, ali da je juče i preključe pristalicama i funkcionerima morao da govori da se bore svim srcem, da veruju u ono što govore i da ne postanu biznis grupacija, te da ne liče na DS i njegove satelite.

- Ne moram Vulinu ništa da govorim, on će sam da ustane u odbranu Srbije, njenog naroda i vlade, ne mareći za posledice i za to hoće li ga napadati. Znate kako to obično biva, ljudi u politici gledaju da su dobri sa svima, da olajavaju malo jedne, malo druge, a sebe da zaštite. To nije slučaj kod Vulina, a nadam se da vidite da nije ni kod mene - rekao je Vučić, dodajući da je, ipak, pre Vulina, on najnapadaniji.

Važno je, kaže predsednik Vučić, da se sa Vulinom neće složiti oko Apisa i Aleksandra Obrenovića, ali da su zajedno postigli mnogo za Srbiju.

- Kada analizirate rezultate, oni su impresivni. Ljudi ne moraju sve da primete, ali ako pogledate rezultate, bićete ponosni na svog predsednika i ono što ste vi uradili. Rekonstruisali smo 20 puta više pruga, rekonstruisali smo i uradili više puteva nego ikada u istoriji. Plate i penzije su veće nego ikada, gradimo bolnice i kliničke centre više nego ikada u istoriji. Razvijamo našu nacionalnu svest i čuvamo svoj nacionalni duh i za to je Vulin jako zaslužan. Mi Srbi, gde god da smo, moramo da čuvamo svoje ime i prezime, da čuvamo našu kulturu, veru, ćirilicu, i da brinemo o svom narodu gde god da je - kaže predsednik.

Vulin je, kaže Vučić, sa njim u početku išao na pregovore u Brisel, a sada je te teške obaveze oslobođen. Kada je išao, Vulin je uvek brinuo jer je znao koliki je pritisak.

- Nisam sve karte otkrivao ni ljudima iz tima, jer sam hteo da gledam kako se lome. A, Vulin je bio nervozan, a od mene je čekao signal hoću li da popustim, ili ćemo da izdržimo. Iako smo drugovi, izokola je vršio pritisak, a ja ga gledam i puštam ga da se muči, a onda negde pred kraj, njemu samo namignem i tog sekunda kao da vidite srećnog dečaka, kao da ste mu sve tovare sa leđa skinuli. Njemu je najvažnije na svetu kad mu kažem "nemoj da brineš, to neću da prihvatim". Sad je meni teško što nema njega da ga tamo mučim, pa sebe mučim, ali takav je posao - kaže Vučić.

Dodaje da računa na PS, da ga manje interesuju političke stranke, a da ga zanimaju ljudi i Srbija.

- Naredni izbori su verovatni najvažniji i prekretnica. Srbija će ili da ide napred, ili u prošlost. Mi računamo na vašu snagu, kao što vi možete na našu. Laki izbori postoje samo za one koji gube, za one koji pobeđuju su svaki teški. Vas poštujem jer, osim tajkuna iznutra koji su uništili našu zemlju, nećemo da se ulizujemo nikome. Hvala vam na podršci koju ste nam uvek davali. Dragi Aleksandre, hvala na trudu, borbenosti, ali ponekad izbroj do 10 i poslušaj savet godinu dana starijeg - rekao je predsednik.

Autor: