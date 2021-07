Kriminalne aktivnosti klana Veljka Belivuka od kada su otkrivene šokirale su srpsku javnost.

Mladen Radulović, urednik portala Kurir.rs, prokomentarisao je za Pink audio zapis na kom se čuje kako se članovi Belivukovog klana dogovaraju da namame suparnike u kuću za ''klanje'' rekavši da je teško poverovati u takvu brutalnost.

- Ovde čujemo da se oni dogovaraju da bukvalno idu da kolju čoveka. Za to se dogovaraju kao da idu na fudbal i prave ekipu. Ta hladnokrvnost koju oni pokazuju dok razgovaraju i dogovaraju otmice znajući da će taj o kome pričaju, a to je mislim Vukićević u ovom slučaju, za samo nekoliko sati naći na tom stolu strave u kući gde se kolju i ubijaju ljudi - rekao je Radulović.

Kako je on naveo, kriminalni klan kojim je upravljao Veljko Belivuk izuzetno je opasna organizacija koja ne preže ni od najstrašnijih zločina.

- Jasno se vidi njihova takozvana vojska, hijerarhija i logistika koju su posedovali u jednom momentu. Oni imaju svoje operatere, zna se ko radi svoj posao. Oni već prate svoje žrtve, to nije nimalo naivna stvar. Zastrašuje ta hladnokrvnost kada dogovoaraju da će da otmu jednog čoveka za koga znaju da će ga ubiti vrlo brzo, i surovo mučiti - rekao je Radulović.

Nebojša Krstić, marketinški stručnjak, rekao je za Pink da je delovanje Veljka Belivuka i njegovih saboraca u kriminalu bilo brutalno.

- Postoje ljudi koji će reći da je sve to što su oni radili isuviše morbidno za našu realnost, i to jeste tačno, ali je to i realnost sa kojom smo morali da se suočimo. Javnost ima pravo da zna u kakvoj je opasnosti bila, i u kakvoj još možda i jeste - rekao je on.

Krstić je naveo da u Srbiji postoji i jedna politička struja koja se trudi da spinuje i banalizuje zločine koje je Veljko Belivuk počinio.

- Oni se bore da izokrenu to i da ove ljude koji su namamljivali druge ljude hladnokrvo u kuću strave, tu mesaru, kasapnicu da bi ih mučili i na kraju ubili, njih predstavljaju kao navijače, čak i kao žrtve. Dok pak, ove koji hapse pokušavaju da predstavljaju kao krivce koji treba da budu predmet istrage - rekao je Krstić.

Dejan Vukelić, direktor redakcije i glavni urednik portala ''Objektiv'', rekao je za Pink da sam tekst koji je objavio jedan medij o iskazu Veljka Belivuka ništa više nego skandalozan i neprimeren.

- To je neprikosnoveni primer najgoreg novinarstva koji sam ja video u poslednje vreme zato što se sastoji od posredne izjave čoveka koji kolje ljude, za koga postoje dokumenti, fotografije, pa čak i video snimci koji će biti, ja mislim objavljeni. Na tim snimcima se vidi kako taj čovek kolje i kasapi ljude - rekao je on.