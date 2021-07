Igor Bečić: 'Oni ne prezaju ni od čega, njihov cilj je samo da uklone predsednika Vučića'

Član izvršnog odbora Glavnog odbora Srpske napredne stranke Igor Bečić oglasio se povodom napada tzv. nezavisnih medija na predsednika Srbije i veličanja kriminalaca samo da bi se udarilo na državu.

Njegovu izjavu prenosimo u celosti:

- Kao predsednik Odbora za kontrolu službi bezbednosti, više puta sam ukazivao i upozoravao šta se sprema. Više puta sam naglašavao da državni organi moraju da rade svoj posao i da zakon primenjuju jednako prema svima. To što neko sebe naziva nezavisnim medijem ili "listom protiv mafije" ne znači da nije kriminalac ili reketaš. Predsednik je više puta javno rekao o kakvom novinarskom mulju je reč i da ti ljudi preživljavaju ucenjujući. I šta je preduzeto? Ništa! Po ko zna koji put oni direktno ugrožavaju bezbednost predsednika države, a sve pod parolom nezavisnog novinarstva. I nema neke velike razlike između njih i KRIKA, samo je šminka u pitanju. Sve je ovo, po meni otišlo predaleko, i krajnje je vreme da bez izuzetka državni organi podrže predsednika Vučića u beskompromisnoj borbi protiv organizovanog kriminala, da nema zaštićenih pa makar oni bili i nezavisni novinari, policajci u uniformi ili političari. Ova država ne sme ponovo biti talac mafije i tajkuna kao što je to bila pre 2012. godine. Znate i najveći kriminalci koji su brutalno kasapili ljude mogu da se brane kako žele, to je legitimno. Međutim, ono što je ovde zapanjujuće, to je uloga advokata u celoj priči. Skandalozno! U ovom slučaju postoje dokazi da advokat učestvuje u kreiranju lažnog svedočenja i to podržava. Upozoravali smo više puta i ukazivali na tu mafijašku hobotnicu i spregu kriminalaca, mafijaških advokata, raznih sluzbenika i funkcionera. Evo sada i javnost može da se uveri u to. Oni ne prezaju ni od čega. Njihov cilj je samo da uklone predsednika Vučića, jer su ubeđeni da je to jedini način da vrate uticaj na vlast i da nastave da pljačkaju Srbiju. U narednim danima javnost Srbije će biti šokirana veličinom i brutalnošću zavere protiv predsednika i kako istraga napreduje mislim da će građani biti sve iznenađeniji ko je sve u ovu zaveru upleten. Na državi je da ne posustane u borbi protiv mafije.

Autor: