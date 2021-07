'AMBICIOZNI PLANOVI SRBIJE' Brnabić: Železnički koridor 10 je najveći infrastrukturni projekat

Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da Vlada Srbije ima ambiciozne planove za jug Srbije i da se završavaju koridori koji se decenijama nisu završavali, kao što je koridor 10.

Ona je prilikom posete Bosilegradu obišla opštinsku fabriku Bosilegrad i Dom zdravlja u ovom gradu a kao kapitalni projekat u infrastrukturnoj oblasti navela je železnički koridor 10, koji će se radiiti zajedno sa partenrima iz Evropske unije.

"To će biti najveći infrastrukturni projekat EU, ne samo u Srbiji nego i u ovom delu Evrope za koji ćemo preko Investicionog fonda za Zapadni Balkan, samo za deonicu od Beograda do Niša dobiti oko 600 do 700 miliona evra bespovratnih sredstava", rekla je premijerka.

Dodala je da se sada radi na proceni vrednosti železničkog koridora 10 od Niša odnosno od Brestovca do Preševa i granice sa Severnom Makedonijom.

Istakla je da se paralelno sa ovim ulaže i u putnu infrastrukturu i na regionalnim i lokalnim putevima, gde se iz republičkog budžeta pomaže lokalnim samoupravama da sređuju puteve na svojim teritorijama.

"To ćemo nastaviti i dalje da radimo jer su putevi najvažnija stvar da ljudi ostaju da žive tamo gde su rođeni, da investitori dolaze ali i i da lokalna privreda lakše dođe do svojih tržista i svojih kupaca", istakla je Ana Brnabić.