'MAFIJU TREBA ISKORENITI KAO KANCER!' Dačić o klanu Velje Nevolje i napadu na Vučića: Uvek ćemo podržati predsednika i borbu protiv kriminala! (VIDEO)

Govoreći o najaktuelnijim temama iz zemlje, regiona i sveta Ivica Dačić, predsednik Narodne skupštine Srbije i lider SPS-a, rekao je kako će uvek podržati borbu predsednika Vučića i države protiv kriminala, dotakao se i odnosa sa Iranom, a i napomenuo je i kako do kraja nedelje očekuje nastavak razgovora sa opozicijom.

Dačić je na početku razgovora rekao kako je tokom noći i jutra pratio naše sportiste na Olimpijskim igrama, a zatim je i dodao kako je prisustvovao slavlju Milice Mandić kada je osvojila zlatnu medalju u Londonu. Dodao je i kako se nada da će Milica, koja je tada dobila stan, ponoviti isti uspeh.

Kada je reč o nagradama za sportiste, Dačić je rekao da je to tek sada uvedeno, odnosno da ranije nije bilo stalnih nagrada. Dačić je istakao i kako se ova Olimpijada održava pod posebnim uslovima, kao i da je ovaj spektakl umanjen time što publika nije prisutna.

Došlo je vreme da posvetim pažnju svom zdravlju, bio sam kod zubara, to je dosta traumatično i to sam završio u pola 4 jutros. Tako da sam noćas, odgledao taman sve i setio sam se vremena kada sam bio na Olimpijskim igrama, tada sam bio premijer, i tada sam išao u London na zatvaranje i lično sam prisustvovao kada je Milica Mandić osvojila zlatnu medaju. Desilo se da je ona igrala tog dana i imao sam priliku da učestvujem u njenoj radosti. Kasnije smo joj dodelili stan, tada nije bilo nekih stalnih nagrada, to smo tek sada uveli da postoje nagrade za određene medalje. Nadam se da će Milica danas, da ponovi taj uspeh. Gledao sam jutros i ove strelce, bili su četvrti, a to je najgore mesto na Olimpijadi. Učestvuješ u borbi za medalju, a ne dobiješ je. Ovo je stvarno jedan spektakl, ali je umanjen time što nema publike, što je to jedan specifičan način života, ali važno je da se igre održavaju - rekao je Dačić.

Dačić će prisustvovati inauguraciju predsednika Irana, a za "Novo jutro" kaže da nam je ova zemlja prijatelj, kao i da uprkos pritiscima, nisu priznali nezavisnost Kosova.

Teško je. Ja sada kada odem tamo, meni će sa zapada da kažu: "Nije trebalo da idete tamo", ja to znam. Neko će uvek biti nezadovoljan. I Iran i zapad moraju da shvate našu poziciju, da nam nije lako. Oni su naši prijatelji, oni imaju u veliki pritisak da priznaju Kosovo u Islamskom svetu. Iran nam je važna zemlja, nisu promenili stav kada je reč o Kosovu - izjavio je Dačić.

Dačić je rekao i da očekuje da do kraja nedelje budu nastavljeni razgovori o poboljšanju izbornih uslova sa opozicijom, ocenivši da dijalog "ulazi u fazu" kada bi mogli biti postignuti oređeni dogovori. Dačić je rekao da se razgovori o poboljšanju izbornih uslova vode na dva koloseka, i da se na "koloseku b", dijalogu sa opozicijom uz posredovanje predstavnika evropskog parlamenta, došlo do toga da učesnici "do 1. septembra treba da daju neke predloge". Prema njegovim rečima cilj dijaloga je da se politika vrati tamo gde joj je i mesto, u institucije.

Opozicioni mediji često povezuju predsednika Srbije Aleksandra Vučića i njegovu porodicu sa klanom Veljka Belivuka, govoreći o toj temi Dačić kaže da je za sve važno da se izborimo sa mafijom, kao i ovaj obračun sa kriminalcima ne treba koristiti kao sredstvo za napad za državne organe koji vode borbu protiv kriminalaca.

Ako ste primetili, ove strane koje učestvuju o ozbiljnom političkom dijalogu, nisu se uhvatile u to kolo. Bilo je nekih komentara, ali daleo od toga da su bili na nivou toga da neko podržava time što su oni navodno rekli i uzimajući to zdravo za gotovo. Nisu se pridružili tom nekom haosu koji izazivaju predstavnici, pre svega, ove Đilasove i Jeremićeve i Tadićeve grupacije, ali to su grupacije koje ne učestvuju u ovom dijalogu. Svi ostali su imali korektan pristup. Kada to kažem, ne morate vi da se slažete sa Vučićem ili Dačićem, nego je ovde reč da se radi o državom projektu, a to je borba protvim mafije. Da vi imate cilj da se mafija iskoreni kao jedan karcinom. Ili ćete ga iskoreniti u ranoj fazi ili će on da uništi vaš život. Mi smo došli do jedne takve situacije da je interes celog društva, a ne da se to koristi kao alibi i sredstvo za napad na državne organe koji su upravo vodili borbu protivm kriminala i mafije. Prvo, napadate Vučića da li uopšte vodi borbu protivm kriminala. Kada se ovi ljudi pohapse, onda ga napadate: "Što ste ih pohapsili, da li su oni imali neke veze u policiji i državnim strukturama, zašto se unapred kaže da će biti doživotno osuđeni, zašto se pokazuju ovi snimci"... Šta se sve prikazivalo u drugim nekim slučajevima. Ovim žele da samnje prisustvo pozitivnih stvari u javnosti. Uvek su im meta ljudi koji im najviše smetaju - govori Dačić.

Moja deca i dan danas, pošto su negde čitali da je bilo pretnji otmice mojoj deci, taj čovek treba sada da izađe iz zatvora i nedavno su me pitali: "Da li je to sve uredu, šta sada?", a prošlo je toliko godina, a zamislite kako li je sada u ovim uslovima kada pričate o predsedniku da je on deo kriminalnog miljea, da tako pričate o Vulinu... Kada sam pročitao ovu izjavu Belivuka, bio sam u Italiji, i tada sam već izjavio da u ime Skupštine mogu da kažem da podržavamo apsolutnu borbu protim mafije i organizovanog kriminala i da ćemo uraditi sve što je do nas i dati podršku predsedniku Vučiću i svim državnim organima u borbi protim mafije - dodao je Dačić.