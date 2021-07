'ĐILAS I NJEGOVI PULENI NEMAJU OBRAZA NI STIDA' Ministar Stefanović odbrusio onima koji napadaju Srbiju

Potpredsednik Vlade i ministar odbrane dr Nebojša Stefanović oglasio se danas povodom izjava Dragana Đilasa i njegovih saradnika.

Izjava potpredsednika Vlade i ministra odbrane dr Nebojše Stefanovića: „Kao neko ko služi isključivo da ispunjava naloge Dragana Đilasa i njegove tajkunske mašinerije, Janko Veselinović, iz nekakvog nepostojećeg pokreta, ne može da uvredi nijednog ozbiljnog čoveka, pa ni mene, ali ne mogu da prećutim to što vređa naš narod u Drvaru i uopšte sve Srbe u regionu. Ne mogu da pređem ni preko istih takvih uvreda na račun našeg naroda u Drvaru od strane Bojana Pajtića, čoveka za koga tokom svih godina provedenih na vlasti ni Drvar ni Srbi u regionu nisu ni postojali. Po tome o čemu oni govore vidi se da pojma nemaju šta je država Srbija uradila za Drvar i naš narod i da čak ne znaju ni gde je Drvar, ni ko su ljudi koji tamo žive. Odakle obraz ovoj dvojici, a o Đilasu i da ne govorim, da uopšte pomenu Drvar i Srbe, a naročito predsednika Vučića u izjavama o regionu? Dok predsednik Vučić nije prvi put posetio Drvar, u taj grad niko od značajnih državnih funkcionera iz Srbije nije došao decenijama, ni turistički, a kamoli da donese pomoć. Ni Đilas, ni Veselinović, a kamoli Pajtić, nemaju pojma da je iz Drvara tokom rata proterano celokupno srpsko stanovništvo, a da je tek dolaskom predsednika Vučića u taj grad iz Srbije počela da stiže pomoć koja unapređuje uslove za povratak i normalan život. To su novi ljudi koji se vraćaju u Drvar, a o kojima Pajtić ne zna ništa, niti ga zanima njihova sudbina. Nikada ih nisu interesovali ni Drvar, ni Drvarčani, koje danas pokušavaju kobajagi da brane od Srbije i predsednika Vučića, koji su u taj grad doneli fabriku, radna mesta, obnovljene vrtiće, rekonstruisan i opremljen Dom zdravlja, novac za opštinski budžet i razvoj. Nisu imali vremena da se bave Srbima u Drvaru, zanimalo ih je samo da se obogate dok su na vlasti. Ako imaju trunku hrabrosti neka pitaju Srbe iz Drvara kako žive danas, a kako su živeli dok su Pajtić, Veselinović, Đilas i njegovi bili na vlasti. Posetio sam ih, razgovarao sa njima, čestitao im Dan opštine i ustanka, a kao član Vlade dobio sam i priznanje od drvarske opštine. Ponosan sam na to što su zahvalni Srbiji i predsedniku Vučiću za ogromnu pomoć koju dobijaju od svoje braće i ponosan sam što je Srbija u mogućnosti da im tu pomoć pruži. Tek ćemo da nastavimo da pomažemo i Drvaru i svim Srbima u regionu, zato što Srbija mora da brine o njima. Sramota je što se Pajtić, Veselinović i svi njihovi uopšte javljaju da govore nešto o tome, jer su morali, a nikada ništa nisu učinili za te naše ljude. Neka ih uopšte ne pominju, neka prestanu da ih vređaju, bar toliko mogu."