Vučić iz Skoplja o inicijativi Otvoreni Balkan: To je politika koja nam donosi ekonomski rast, koja nam donosi STABILNOSTI i SIGURNOST!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boravi i danas u Skoplju, gde se juče sastao sa predsednicima vlada Severne Makedonije Zoranom Zaevom i Albanije Edijem Ramom u okviru inicijative za saradnju poznate pod nazivom "Mini Šengen".

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, premijer Albanije Edi Rama i premijer Severne Makedonije Zoran Zaev potpisali su danas tri sporazuma.

Vučić je istakako da je Otvoreni Balkan inicijativa koja će doprineti razvoju regiona.

- Ponosan sam što je Srbija izabrala saradnju u regionu i napredak - rekao je Vučić.

Kako je istakao za Srbiju je od velike korsti da uvozi i izvozi robu bez čekanja na granicama.

- Ne pada nam na pamet da bilo koga prisiljavamo da pristupi inicijativi. Ali to što postoji ova histerija to je normlano jer je to slučaj sa svim velikim idejama. Tako je bilo i sa EU, pa su se onda neki ljudi setili da urade pravu stvar. Mi moramo da radimo u našu korist kako bismo živeli bolje i zarađivali više - rekao je Vučić.

Predsednik se osvrnuo na kompaniju Rio Tinto i pojedine spekulacije

Vučić je, odgovarajući na pitanje novinara o projektu Rio Tinta u okolini Loznice rekao da taj projekat ima svoje dobre i loše strane, a da će država o svemu tome informisati građane Podrinja, koji treba da donesu odluku.

- Ja ne mislim da ljudi još uvek dovoljno znaju o tome, mislim da ljudi istrčavaju sa izmišljenim pričama. To je projekat koji moramo da razmatramo i da vidimo dobre i loše strane toga. Tu je u opticaju samo početna investicija od 2,4 milijarde evra. Ukoliko uradimo i ostale stvari neke su procene da možemo da dođemo do skoro biliona. Nemojte da odbacuijete mogućnost da ljudi u Podrinju napreduju da biste vi napredovali u Beogradu na jeftinim političkim poenima - kaže Vučić.

Predsednik je upitao zašto iz Austrije gde imaju 4.000 hidrocentrala plaćaju da Srbija ne može da ima nijednu.

- Zašto iz Austrije gde imaju 4.000 hidrocentrala plaćaju da Srbija ne može da ima nijednu? To je zato što ne žele da Srbija napreduje i da se razvija. To oni žele da Srbija ne bi bila energetski bezbedna. Još malo nam treba da bismo počeli da uvozimo struju. Zato moramo da razgovaramo o svemu ovome, zato i hoće svi drugi da nas uvuku u to da kupujemo struju - rekao je Vučić.

Uslediće poslovni sastanci privrednika u formati B2B (biznis tu biznis)

Skopski forum o regionalnoj saradnji na ZB okupio je kompanije iz Srbije, Albanije, Severne Makedonije i BiH, ali i drugih regionalnih i evropskih ekonomija, kao i predstavnike vlada, finansijskih institucija, univerziteta, medunarodnih delegacija i asocijacija.

Najveći broj kompanija učesnica dolazi iz građevinskog sektora, poljoprivredno-prehrambene industrije, energetike, mašinske, auto i tekstilne industrije, turizma, IKT i telekomunikacija, transporta i logistike.

- Ljudi moraju da se zapitaju zašto austrijska organizacija finansira neke u Srbiji da mi ne bismo imali elektrane, vetroparkove i hidrocentrale. Narod će sam da odluči, i verujem da će dobro da odluči. Pustite ljude u Podrinju da po prvi put zarađuju više nego vi u Beogradu koji ih obmanjujete - rekao je Vučić.

O spekulacijama koje su se pojavile da FBI analizira Vučićeve grimase predsednik je rekao:

- Ja imam taj grč, taj facijalis od kada sam video gospođu Tatalović na mojoj inaguraciji kada se za to spremila i bila presrećna zbog toga - rekao je vučić.

O inicijativi Otvoreni Balkan

- Morate da znate gde je ko platio porez, moramo da znamo to kako bismo mogli da pustimo te ljude da idu dalje. Za godinu do dve dana mi u Srbiji ćemo imati manjak radne snage, i ovo nam veoma odgovara. Ljudi traže da zaposlenim po 2-3 hiljade ljudi, to su problemi sa kojima se suočavamo - rekao je Vučić.

- Mi ne možemo da sagledamo sve i na koji način ćemo da dovedemo nove investirore u Srbiju i nove radnike - rekao je Vučić.

Kako je objasnio mali procenat ljudi postoji koji nema posao.

- Biće to vrlo komplikovane procedure, veruje da ćemo sve podatke imati 4-5 novembra kada bude bio samit u Beogradu - rekao je Vučić.

- U budućnosti ćemo moći da imamo mnogo novih povlastica koji će uticati na razvoj turizma i privrede. Sreo sam nekoliko porodica iz Vranja i Sirenića i Štrpca koji su turistički došli ovde. Mi na grnaici prema Grčkoj prelazimo bez zadržavanja, dok ostale zadržavaju. Mi imamo gotovo 5.500 kompanija koje sarađuju sa Albanijom i Severnom Makedonijom i znam koliko to znači našim kompanijama da nema zadržavanja na granicama - rekao je Vučić.

- Ponosan sam na činjenicu što bi nemačke kompanije ponovo ulagale u Srbiju. 19 odsto ukupnih investicija dolazi iz NR Kine - rekao je Vučić.

O odnosu Beograda i Prištine

Dijalog Beograda i Prištine je nemoguće nastaviti konstruktivno dok Albin kurti njega ne opstruira.

- Inicijativa Otvoreni Balkan može samo da Zapadnom Blakanu donese prosperitet i uspeh i to nekima u Evropi smeta - rekao je Vučić.