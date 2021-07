Vučević: Od 2012. godine, Grad je uložio preko pola milijarde dinara u ovo naselje

Prilikom obilaska radova na asfaltiranju Pionirske ulice u Budisavi, gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević rekao je da se time završava proces kompletnog asfaltiranja ulica u naselju.

On je naglasio da su još samo dve kuće ostale bez kanalizacije, zbog privatnih parcela, te da će i to biti sigurno rešeno, jer Grad Novi Sad podjednako vodi računa o svim građanima, u svim naseljima, nastojeći da stvori jednake uslove za život.

- Drago mi je da su i meštani zadovoljni rezultatima koje smo zajednički postigli. U vrtiću ''Zeka'' PU ''Radosno detinjstvo'' duplirali smo kapacitete, sada postoje četiri nove sobe, zbornice, a kompletno je renovirano prizemlje. To je potreba koja je odavno iskazana i sada nema ni jednog neupisanog deteta u vrtić koji može da primi 150 dece. Sada u objektu u Budisavi konačno postoji i jaslena grupa, a ima odeljenje na mađarskom jeziku, jer vodimo računa i o tom aspektu – istakao je gradonačelnik Vučević.

Kako je rekao tokom obilaska radova, od 2012. godine, Grad je uložio preko pola milijarde dinara u to naselje.

- Završili smo školu, Klub penzionera, igralište u centru, Svetosavski dom, a pred nama je sređivanje Vatrogasnog doma koji je u lošem stanju. Velika ušteda za stanovnike Budisave je i nova cenovna politika Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća. Karta do Novog Sada bila je 160 dinara u jednom pravcu, a sada je 110. Takođe đačka i studentska karta je sada na godišnjem nivou jeftinija za 28600 dinara. To su sve naše zajedničke pobede, jer ja sam ovde dolazio da razgovaram sa ljudima pre nego što su imali kanalizaciju i asfalt. To što rešavamo probleme daje mi snagu i energiju da se kao gradonačelnik borim za nove investicije i projekte koji će poboljšati uslove za život svih građana – zaključio je Vučević.

