ORLIĆ: ĐILAS POTVRDIO DA NERVOZA I PANIKA U REDOVIMA MAFIJE NISU SLUČAJNI

Vladimir Orlić, član Predsedništva Srpske napredne stranke, rekao je da je danas "žuti tajkun Dragan Đilas potvrdio da nervoza i panika u redovima mafije nisu slučajni."

- Ono što je krenulo od trenutka kada je koljački klan poslat iza rešetaka, i što se sve više rasplamsava kako se primiče trenutak podizanja optužnice, danas već preti da eksplodira u zajapurenom licu Dragana Đilasa. Licu predvodnika finansijske mafije - kazao je Orlić ui dodao:

- Zna on jako dobro šta znači optužnica, kao i izvesna presuda krvolocima, koje je lično Aleksandar Vučić poslao iza rešetaka, sklonio sa ulica da ne prodaju drogu deci i ne ubijaju više nikog u svojim mašinama za ljudsko meso. Zna, jer je tačno - da ćemo upravo u mesecima koji dolaze definitivno pobediti mafiju u Srbiji. Baš kao što jesmo pobedili kasape i zveri, one koji od ljudi prave ćevape, a koje su tajkuni i zlikovci iz bivšeg režima prigrlili kao braću rođenu, da sa njima u zagrljaju ruše Vučića i Srbiju. Kako smo njih, tako ćemo da pobedimo i finansijsku mafiju, sa sve Draganom Đilasom kao njenim predvodnikom.

Prema njegovim rečima, i sve bandite, dilere, kriminalce, zlikovce koji sa njim i njegovom mafijom idu u paketu.

- Sve njihove Japance iz zemunskog klana, koji se iz Đilasovog zagrljaja cere u lice Srbiji. I njihovu braću Jeremiće, za koje se ne zna da li radije poziraju sa Đilasom ili sa automatskom puškom, da li pre sa pištoljima, ili sa Đilasovim Borkom. Sve ponosne na svoje robije taman koliko i na svoje tajkunske mafijaške lidere. I njihove Šukiće, što javno pozdravljaju "boginju mafije", čas iz zagrljaja sa Đilasovom Marinikom, čas iz naručja Đilasovog Borka. Baš kao i njihove Prodanoviće, ne zna se da li ponosnije na 179 krivičnih dela u dosijeu, 14 presuda od kojih dve zbog narkotika, 4 puta pronađen heroin u posedu, ili - na svoje tajkunske lidere. I šurake Daboviće, hapšene sa 3 kilograma kokaina, pa sve da ih svaki put Đilas lično zbrine. I sve Bakiće, oficire Đilasove "stranke", hapšene sa 66 kilograma droge i nelegalnim pištoljima. I Filipoviće, nerazdvojne pratioce, višegodišnje najbliže saradnike Đilasove Marinike, hapšene zbog droge a da nisu ni dočekali da im Marinika i Đilas podele obećane policijske značke. Svima njima i istim kao oni, ma koliko se razmetali parama, besnim poršeima, ili aston martinom, poput znamenitog "Koksa" u Jeremićevom zagrljaju, njihovog funkcionera Radojičića koji je isto zbog droge hapšen, ili njegove "braće" međunarodnih lopova Lozoje i Hoa, koje danas nešto zatvor sprečava da i dalje uživaju u toplini zagrljaja ovdašnjih bandita - rekao je Orlić i dodao:

- Došlo je vreme da im svima Srbija saopšti: šta misli o mafiji, zločincima i zlikovcima. I pokazaće im to, sigurno, snažnije i odlučnije nego ikada. Znaju to i mafijaši, a biće da najbolje među njima zna "finansijski" Đilas. Zato kipti. Ali za taj njegov problem nisu krivi ni građani Srbije, ni Evropski parlament. Kriv je on sam. I takav će, sa svojom zlikovačkom kamarilom, i da položi račun narodu. Taman onako kako su i zaslužili. Neće im Srbija dopasti kandži - nikada više.