NEDIMOVIĆ: NJIHOVA ZAOSTAVŠTINA PKB-A SU MILIONSKI DUGOVI

Ako bismo sve razlike zanemarili i ostavili samo jednu, opet bi i na toj jednoj podrška građana bila veća od 60% u odnosu na njihovu koja se meri na rekordnih 2%, izjavio je u saopštenju član Predsedništva Srpske napredne stranke Branislav Nedimović.

"Ta razlika staje u jednu reč. Istina. Eto te male razlike gde se potpuno razilazimo. Neko ko kaže da je PKB cvetao u njihovo vreme, a dovede ga do duga od 80 miliona evra i 7 miliona evra duga za porez, novca beograđana, istih onih za koje se kao zalažu i to na sav glas, mora da ima ozbiljan problem u glavi. Izvinite na oštrijem rečniku, ali istina je za njih uvek gorka bila, pa tako i sada. Dakle, milionski dugovi, raspadnute farme, propale zgrade, smeštaj za radnike kao iz horor filmova, to je ukratko njihov domet i zaostavština PKB-a. Slika govori hiljadu reči i njome u svakom trenutku mogu potvrditi sve iznete argumente. Danas slika posle privatizacije isto govori više od hiljadu reči, ali neku sasvim drugu priču", kaže Nedimović, i dodaje:

"Odakle da krenem sa tom novom pričom? Da li o prinosu mleka po kravi koji je u njihovo vreme 2011. godine bio oko 7300 litara, a danas 8400 litara ili možda o duplo većim platama radnika, a prema rečima istih, besprekornim uslovima, istorijskim prinosima u PKB-u na oranicama, daleko većim i od prosečnih u državi. Pšenica koja je došla do 8,4 t po hektaru, ječam 8,9 t ili uljana repica 4,4 t prinosa. Da li da govorim o 60 miliona evra već sprovedenih investicija, iako su za ovaj rok bili obavezani za duplo manje. Da li je ulaganje od 20 miliona evra samo u mehanizaciju ozbiljan argument? Da li je 180 km potpuno očišćenih kanalskih mreža od ukupno 260 dovoljno bitno?

"Veliki ekolozi vidim da za deset godina svoje vladavine nisu uspeli ni običan smrad iz kanalskih mreža PKB-a da reše. Isti taj nesnosan smrad koji je ljudima iz okolnih naselja godinama zagorčavao život je neutralisan i eto da ih naučimo nečemu, upotrebom morskih algi. Nego, kad smo kod svemirskog broda kao opisa PKB-a koji vidim da ozbiljno smeta Đilasovim pulenima, samo primer primene tzv. redukovane obrade oranica, kako bi se smanjila emisija ugljen dioksida za 4 puta i život svima učinio zdravijim i ekološki čistijim, je za njihove domete ne svemirski brod, nego svemirska stanica sa hiljadama svemirskih brodova", ističe Nedimović.

"Stručnjaci, ako niste znali, tako se bori za našu decu i njihovu budućnost. Ovako bih mogao još na nekoliko strana da pišem, ali čujem da je i Al Dahra, na čemu sam im posebno zahvalan, pustila u javnost stvarne slike i prilike u njoj, kako kod radnika, tako i kod krava za koje navodno brine agrarni ekspert/neuspeli presretač po selima i njegov za male pare-mecena Đilas. Kada javnost konačno vidi stanje u PKB-u, očekujem da kao i posle svake njihove razotkrivene masne obmane javnosti, brže bolje se ponovo naprave ludi i bez trunke stida nastave da iznose svoje jalove planove za sve i svašta, osim za Srbiju i njene građane", kaže Nedimović u saopštenju.

