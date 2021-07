Orlić: SRBIJA NEĆE DA PADNE U RUKE MAFIJAŠA IZ TAJKUNSKOG KARTELA

Saopštenje Vladimira Orlića, člana Predsedništva Srpske napredne stranke, prenosimo u celosti:

Žuti tajkun Dragan Đilas, pošto se izgleda pronašao u ulozi Pabla Eskobara na čelu finansijskog krila mafije čiji su se ulični operativci juče suočili sa optužnicom i pretnjom doživotne robije za svoja zverstva, ponovo bi da "štiti" PKB, državnu kasu i slobodu medija? Da neće možda da ih zaštiti od - sebe? Veći grabljivac od Đilasa nikad još na sve pobrojano - nije udario.

Prvo na PKB, koji prema navodima iz samih Đilasovih redova, u izveštaju njegove Crte i Istinomera, za vakta tajkuna Đilasa beleži štetu od 36 miliona evra 2010. godine, pa 18 miliona evra 2011. godine, i tako redom, sve skupa do - preko 80 miliona evra direktne štete do trenutka kad je narod Đilasa i njegov kartel oterao. Trange-frange kombinacije da se otpisom dugova ovolika šteta predstavi kao "uspeh" PKB nisu prevarile nikog. Kao ni Đilasova namera da preduzeće do kraja uništi i preuzme ga basplatno. Očigledno to još uvek ne može da preboli.

Kao ni činjenicu da više ne može da rovari po državnoj kasi, što je takođe radio kao niko pre i posle njega, da preprodaje sekunde na javnom servisu, svojim firmama namešta poslove sa državnim i gradskim preduzećima i ustanovama. Pa još da sve to njegova banda začini uzimanjem kredita od 7-8%, koje narod posle vraća, a od kojih pare vide samo tajkunske firme. I od tih para i dan - danas plaćaju bandite na platnom spisku tajkuna, njihove porše bahanalije i slično mafijanje. Pristup narodnim parama tek ne može da preboli Đilas, niti to ume da sakrije.

Kao i u čuvenom pohodu na medije, u kojima je Đilas bio gospodar života i smrti - kralo se i otimalo svuda. Zašto od silnih para koje je tada nagrabio ne finansira tajkun danas štampanje još nekih novina, ako ga to stvarno brine, u štampariji koja i danas pripada firmi preko koje je uzimao pare iz budžeta - i na samu firmu, a i na upravo tu štampariju? Šta ga sprečava da štampa šta god hoće? Možda brine: da će delovati manje ubedljivo njegova priča o "slobodi medija" i njegove pretnje ulicom? Ako je to posredi - džabe se brine. Ni ovako mu nisu laži i prenemaganja prošli kod naroda, ni ovako narod nije uspeo da uplaši nasiljem i tuđim krvavim glavama. Baš kao što mu ni ovako narod nije zaboravio pljačku i uništavanje, pa neće ni da dozvoli da Srbija padne u ruke mafijaša iz tajkunskog kartela - nikada više. Da se Đilas ne brine, Srbiju će upravo od njega i sličnih grabljivaca da zaštiti - čvrsta i jasna narodna volja.