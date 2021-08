Ministru Vulinu uručena plaketa od krajiških Srba za doprinos u očuvanju krajiške kulture, običaja i kulture sećanja!

Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin izjavio je danas da je hrvatska zločinačka akcija ''Oluja'' bila najveće etničko čišćenje počinjeno posle Drugog svetskog rata.

On je ukazao na to da do danas niko nije odgovarao za ovaj zločin i naglasio da Srbija koju vodi predsednik Aleksandar Vučić nikada taj zločin prema Srbima neće zaboraviti i prestati da insistira na pravdi i kazni za zločince.

- Jaka i stabilna Srbija stoji uz svakog svog sunarodnika ma gde on da živi. Nikada se više neće ponoviti „Oluja“ i nikada više srpski narod u kolonama neće napuštati svoje domove, mesto gde je rođen - rekao je ministar Vulin posle sastanka sa Milanom Žunićem, predsednikom Koordinacije udruženja izbeglih i raseljenih u Republici Srbiji.

Ministar je istakao da je predsednik Vučić prvi srpski državnik koji je na adekvatan način počeo da obeležava stradanje srpskog naroda i naglasio da Srbija nikada više neće ćutati o svojim žrtvama i stradanjima, o užasu koji je zadesio srpski narod i ovom „ustaškom divljanju“ koje je ostalo nekažnjeno.

Prema njegovim rečima, 250.000 prognanih, pobijenih i nestalih Srba tokom i posle „Oluje“, opominju da ne smeju biti zaboravljeni i da Srbija uvek jasno i glasno, bez obzira na pritiske, „Oluju“ mora da naziva pravim imenom - zločinom i etničkim čišćenjem.

Predstavnici Koordinacije udruženja izbeglih i raseljenih u Republici Srbiji, koja u svom sastavu ima 72 udruženja, ministru Vulinu uručili su plaketu u znak zahvalnosti za dugogodišnji doprinos i očuvanje krajiške kulture, običaja i kulture sećanja.