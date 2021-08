'NEĆU DA GAZIM PO UBIJENIM SRBIMA!' Vučić na obeležavanju godišnjice Oluje: MIRNO SPAVAJTE SOKOLOVI SRPSKI! Srbija je majka, a ne maćeha!

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je skupu u Busijama, gde se okupilo oko 15.000 građana, a Vučić je na samom početku obraćanja zahvalio svima koji su došli da uveličaju pomen na žrtve, dodajući da se na ovaj način pokazuje koliko Srbija voli svoj narod, i pamti šta se desilo u avgustu 1995. godine.

ALEKSANDAR VUČIĆ: NIKADA NEĆEMO ZABORAVITI NEPREGLEDNE KOLONE TRAKTORA KOJE VOZE DEČACI JEDVA IZBEGLI BOMBAMA

Nećemo da zaboravimo na sve ono kroz šta su naši Krajišnici morali da prođu. I danas, kada podsećamo sebe na ono što se dogodilo 1995. godine, na etničko čišćenje, mi istovremeno podsećamo sebe na to ko smo, šta smo, odakle smo i kuda idemo - kaže Vučić.

Kako Vučić dodaje, Srbija nikada neće zaboraviti nepregledne kolone traktora, dečake koji su ih vozili izbegavajući bombe, majke koje privijaju bebe na grudi u strahu od svega što se dešavalo.

Naučili smo, zahvaljujući istoriji koju smo zapamtili i ugradili u sebe, da se ona možda ne ponavlja, ali se rimuje. I danas obeležavamo rimovanje kada se reč malj rimovala sa rečju metak - dodaje Vučić.

Ja sam ponosan na činjenicu što je u Srbiji stasala drugačija politika, nova generacija mladih ljudi koji ponosno drže uzdignutu glavu, da priznaju i zločine koje smo mi počinili, ali da se ne izvinjavaju svakome ko je činio genecide nad Srbima. Dok sam predsednik Srbije, neću da gazim po ubijenim Srbima - nastavlja Vučić.

Nikad niko neće zakukati i zaplakati za srpskom decom - podvlači predsednik Srbije.

Kako ističe Vučić, u Srbiji neće biti "Bljeska" niti "Oluje", jer je to zavet koji je dat, i koji mora da se čuva.

Danas oplakujemo sve stradalnike, kao što je u pesmi rekao Šantić. I zato danas hoću da na sve podsetim, ne samo na ono što su nama drugi činili, već i i na ono što smo mi sebi činili - dodaje predsednik.

Ne mogu da objasnim ono što se dogodilo Ljubanu iz Gline, čoveku koji je bio objekt đavolskog ceremonijala, čoveku koji je uspeo da legne među zaklane, kako on ne bi bio zaklan, da bi onda sve njih iz kamiona ubacili u jamu. Jedini preživeli posle rata je nastavio da živi u svojoj Glini, sve do avgusta 1995. godine, dok mu komšija nije rekao: "Beži Ljubane, tebi će kožu da oderu". On je sa ženom ušao u kolonu. On je umro dve godine kasnije. I dan danas me je sramota toga. Sramota me je Srbije koja se stidela svojih izbeglica, kao da imamo potrebe da se stidimo potreba i suza naših ljudi, žena, dece, starih... A onda smo, prećutali da sebi i svetu kažemo da je umro Ljuban Jednak - kaže Vučić.

Kako ističe Vučić, Srbija je uradila sve ono što je decenijama zaboravljeno.

Danas će ovde uskoro da živi 10 hiljada ljudi, ponosnih Krajišnika. Ova Srbija, koja je jasno rekla, a ne samo što je rekla već ima i dovoljno snage, pameti i mudrosti da jasno potvrdi da više neće biti Oluja, ova Srbija koja je ustala, Srbija koja je našla snagu da jača, Srbija koja ima dostojanstvo, ta Srbija će ostati Srbija koja pamti. Biće tu da ispuni dug prema Ljubanu, prema ubijenima, prognanima, biće tu da svim pokaže s ponosom svoje najlepše lice. Lice Ljubana Jednaka, lice čisto i bez mržnje. Bogu hvala, svi koji su prognani iz Knina, ali i Sarajeva, naš narod sa Kosova i Metohije, našli su spas u centralnoj Srbiji. Stasala su deca iz izbegličkih kolona, koji su najbolji lekari, umetnici... Današnja Srbija mora da počiva na identitetu, kulturi, pamćenja, sećanja - nastavlja predsednik Vučić.

I ne stidimo se naših junaka sa Košara. Snimljen je film "Dara iz Jasenovca", a u poslednje tri godine snimili smo više filmova o prvom svestkom ratu, nego u poslednjih 60 godina - podvlači Vučić.

Ovde su sa nama naši ljudi sa Kosova i Metohije, iz Crne Gore, iz Severne Makedonije i da im kažem velikom: "Hvala", što se ne stide našeg roda u svakom mestu gde obavljaju dužnost - kaže Vučić.

Današnja Srbija može da se pohvalili odličnim rezultatima i zato ćemo pružati ruku partnerstva, i Hrvatskoj i svima drugima. Život ne može da se zaustavi. Srbija je ponosna na svoju istoriju, ali i na projektu koji osiguravaju budućnost, da se nikada i nigde ne ponove Oluje, Bljeskovi, 17. mart - dodaje Vučić.

Milorad Dodik Srpski član Predsedništva BiH, obratio se prisutnima.

Kako Dodik dodaje, istorija Republike Srbije je puna stradanja.

Naša istorija je puna stradanja i mnogo toga se govori ovde. Ja ću pokušati ovde da na jedan drugi način priđem svemu ovome. Dokaz da nisu oni uspeli su naši životi, da Jasenovac nije uspeo su dokaz naši logoraši. Mi tamo živimo i imamo Republiku Srpsku koja zajedno sa Srbijom gradi stabilnost i mir na ovim prostorima. Nema većeg garanta od Srbije na ovim prostorima. Srbija, nikada nije pozivala na osvete narod - kaže Dodik.

Kako Srpski član Predsedništva BiH ističe, Srbija je oduvek bila garant mira, objašnjavajući da naša zemlja nikada nije želela sukobe.

Srbija je garant tog mira, Republika Srpska je garant tog mira. Mi ne želimo sukobe! Važno je da Srbija i narod Srbije razumeju da naša budućnost zavisi od snage naših pregoavarača i državnika i da nema nikakvog razloga za umanjivanje te snage, kada se rešavaju pitanja naše slobode, naših država i naše budućnost. Neka živi Srbija, neka živi Republika Srpska, neka živi naš narod gde god bio. Srpski svet je vrednost koji treba da okuplja Srbe. Naša najveća vrednost je što su Srbi dobar narod i dobri ljudi! - nastavlja Dodik.

PATRIJARH PORFIRIJE: "OSTALA JE PUSTA ZEMLJA, ZLO JE UPISALO JOŠ JEDAN DOBITAK!"

Nakon što je pomen nastradalima zvanično počeo, prisutnima se obratio patrijarh Porfirije, pročitavši molitvu za sve stravično nastradale Srbe.

- Malo gde mi je nebo bilo blizu kao tamo - rekao je patrijarh.

- Svaka nevina žrtva u Hristu, već sada i ovde, je deo slave i trjumfa. Hristov krst je bez premca, kao što je i njegovo vaskrsenje - nastavlja patrijarh Porfirije, dodajući da kada smo verni Bogu, i pored svih teškoća, doći će do izgradnje mira.

Znam da ste ovde napravili novo gnezdo, ali znam i da ste srcem i dušom u Dalmaciji. Ne želimo da zloputrebljavajući žrtve, vodimo ratove, a još manje da uđemo u matricu i parališemo sebe u zatvaranje u trajno bespomoćno stanje žrtve - dodao je Porfirije.

- Danas sa nama je ovde poslednjih nekoliko preživelih iz logora stradanja. Mnogo puta sam bio u Dalmaciji i zavoleo tu zemlju, malo gde mi je nebo bilo tako blizu, nego tamo. Upoznao sam i zavoleo ljude kao braću. Pravoslavne i čestite Srbe, ali i mnogobojne Hrvate, koji su vekovima zajedno živeli, čak i postojali srodnici i ponalazili načine da idu dalje. Siguran sam da mnogi među vama, i pored bola i patnje, ipak delite moje iskustvo. Zato se pitam ko je dobitnik vašim progonom? Ostala je samo pusta i prazna zemlja. Zlo je upisalo samo još jedan dobitak - poručio je patrijarh.

Posle intoniranja himni Srbije i Republike Srpske, na video bimu pušten je video sa strašnim slikama iz 1995, kao i svedočenjem jednog mališana. Potom je minutom ćutanja odata pošta svim žrtvama "Oluje".

Glumica Biljana Čekić koja je tumačila lik "Dare iz Jasenovca" iz istoimenog filma, obratila se prisutnima potresnim rečima, simbolizujući scenu iz ostvarenja koji je nedavno i prikazan u bioskopima.

Sve će ovo jednom proći bato moj dobri. Ti si moja duša. Bićemo zauvek zajedno - rekla je Biljana Čekić, glavna glumica filma "Dara iz Jasenovca".

Skupu su prisustvovali i ministri Vlade Srbije na čelu sa premijerkom Anom Brnabić.

U Busijama su i lideri Srba u Republici Srpskoj Milorad Dodik i Željka Cvijanović, lideri Srba iz Crne Gore, vođe Demokratskog fronta Andrija Mandić i Milan Knežević, kao i predstavnici Srpske liste sa Kosova i Metohije.

Autor: