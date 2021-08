PS: Kada će mediji da prestanu da targetiraju Vučića i Vulina?!

Kao što smo više puta rekli, Aleksandru Vučiću i Aleksandru Vulinu nije dozvoljeno da se brane i samo protiv njih je uvek sve dozvoljeno, a ako se, ipak, drznu da nekada odgovore istinom na laži i na uvrede, postaju proganjani od raznih udruženja poput UNS-a, NUNS-a, Reportera bez granica, civilnog sektora i stranaca. Tako je i sada članu NUNS-a dozvoljena svaka laž, a Aleksandru Vulinu nije dozvoljeno da kaže istinu, odgovorili su iz Pokreta socijalista, a povodom napada NUNS-a na njihovog lidera Aleksandra Vulina.

PS navodi da NUNS nikada nije reagovao kada su njihove kolege sa Pinka, Studia B, Informera tučene, vređane, maltretirane i to samo zato što su postavljale pitanja Đilasu, Jeremiću i Obradoviću koja im nisu bila po volji.

- Nikada se NUNS nije oglasio kada Đilas vređa novinare Pinka i Informera na svojim konferencijama za štampu, ali kada Aleksandar Vulin izrekne istinu o nekom članu NUNS-a, e, onda se to tumači kao napad i vršenje pritiska na medije - rekli su u PS i dodali:

- Kada će određeni mediji da prestanu da targetiraju Vučića i Vulina i njihove porodice?

Oni navode da danima i nedeljama slušamo najgnusnije laži o Vučiću i Vulinu, čitamo kako ih mediji bliski Đilasu povezuju sa koljačima i mesarima, a oni po NUNS-u ne smeju, čak ni da odgovore na te grozote.

- Izgleda da se Đilasov kredit još nije otplatio, a to što će NUNS da Vulina tuži strancima, to nije ništa novo, odavno je to jedno nezavisno udruženje, ali nezavisno od svoje države - kažu u PS i dodaju:

- Mi poštujemo novinarsku profesiju, i zaista je šteta što NUNS odavno ne nastupa kao novinarsko udruženje", odgovorili su u Pokretu socijalista povodom napada NUNS-a na njihovog lidera Aleksandra Vulina.