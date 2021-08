ZAPALITE SVEĆU LAZANSKOM U MOJE IME: Taksista odvezao Tatjanu na Novo groblje i dao joj 100 dinara za VELIKU USLUGU

Ambasador u Rusiji Miroslav Lazanski sahranjen je juče u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu.

Od dugogodišnjeg novinara i vojno-političkog komentatora pored porodice i prijatelja oprostili su se najviši državni funkcioneri, a neki od građana koji nisu mogli da odu na sahranu zamolili su druge da zapale sveću za pokoj njegove duše u njihovo ime.

- Taksista me je vozio šinama i pitala sam ga zašto to radi. On je pretpostavio da žurim, pošto idem na groblje, a kad sam mu rekla da idem na sahranu Miroslava Lazanskog, dao mi je 100 dinara i zamolio me da zapalim sveću u njegovo ime - ispričala je Beograđanka Tatjana za Politiku u kojoj je Lazanski inače proveo najveći deo novinarske karijere.

Miroslav Lazanski, podsetimo, iznenada je preminuo u 71. godini u svom domu u Beogradu od posledica srčanog udara.

Za sobom je ostavio suprugu Tamaru i sina Aleksandra.

Autor: