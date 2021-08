VUČIĆ EKSKLUZIVNO ZA PINK: Nema više bojazni od klana Velje Nevolje, nastavlja se borba protiv kriminala! Očekujem poziv za poligraf

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je u ekskluzivnom intevjuu za TV Pink govorio o stalnim napadima na njega, utakmici u Novom Pazaru, požaru na deponiji u Vinči, ekonomskom napretku Srbije, uspesima naših olimpijaca i drugim aktuelnim temama.

- Pratio sam Olimpijske igre koliko sam mogao. Najteže je bilo 2012. jer su bile u Londonu, pa se sve događalo u udarnim terminima. Mnogo je bilo lakše sad u Tokiju - rekao je Vučić i dodao da je to tamičenje nacija i država.

- Srbija je danas druga u regionu po broju medalja, posle Mađara - naveo je Vučić.

Predsednik je čestitao svim osvajačima medalja i njihovim trenerima i napomenuo da će za dva dana svi osvajači medalja dobiti nagrade, 70.000 evra za zlato, 60.000 za srebro, 50.000 za bronzu.

Predsednik Srbije je najavio velika ulaganja u fudbalsku infrastrukturu.

Kreće izgradnja Nacionalnog stadiona, ali i fudbalskih stadiona u drugim mestima, da se ne igra fudbal samo u Beogradu. Ne treba nam da nam liga bude sastavljena samo od klubova iz Beograda i Novog Sada.

Navijači Pazara pokazali šta misle o Srbima i koliko su podele duboke

Vučić je komentarisao i incidente na utakmici u Novom Pararu i dodao da tu nije reč o navijačima i onome što oni osećaju.

Partizan je bio ubedljiv i krenulo je sa tribina skandiranje 'Nož, žica, Srebrenica' i 'Ratko Mladić'. U istom sekundu je sa tribina gde su stariji navijači Novog Pazara vikali su: 'Orić Naser', 'Kosovo je pored Srbije' i 'Žuta kuća'. Navijači Partizana nisu nikoga fizički ugrozili, a navijači Pazara jesu. I tamo su mene vređali navijači Pazara, a ne Partizana kao obično"

- Navijači Pazara nisu navijački organozovani. Pokazali su šta misle o Srbiji. Oni su u ovom slučaju pokazali šta iskreno misle šta misle o meni, o Srbima i koliko su podele duboke. Pitam se dokle mi Srbi i Bošnjaci mislim da tako ide. Moramo da razmišljamo kao ozbiljni ljudi, o budućnosti - rekao je Vučić.

- Recite onda da to nema veze sa sportom, već sa nečim drugim - istakao je predsednik Srbije.

Moram da osudim one koji viču 'Orić Naser', 'Kosovo je pored Srbije' i 'Žuta kuća'. Kada mene vređaju, to je u redu, jer je to demokratija, ali ovo je rušenje Ustavnog poretka.

Prema njegovim rečima, ostaje nam da razgovaramo sa Bošnjacima i da vodimo računa o emocijama i njihovim i našim.

Vučić je rekao da ne želi da se meša u rad Fudbalskog saveza Srbije, ali da mu se čini da utakmica nije najbolje organizovana.

Požari 2012. nisu bili tema jer smo imali glad i otkaze

Predsednik Srbije je govoreći o požaru u Vinči, rekao da 2012. požari u Srbiji nisu ni bili tema jer smo imali glad i otkaze.

- Sada je to glavna tema. Francuzi i Japanci vode računa o deponiji i taj problem će biti rešen do kraja godine. Takve stvari će se dešavati. To se dešava u celoj Evropi - naglasio je Vučić.

Rekao je da o štetnim posledicama požara u Vinči najviše pišu oni koji se odmaraju u Crnoj Gori, Grčkoj, Turskoj, Hrvatskoj i dodao je da imamo "umereno dobar vazduh".

- Radićemo sve deponije u Srbiji, krećemo u 16 opština u Srbiji. Situacija će biti bolja, ali neću da prihvatim priču o zelenoj agendi kao novi džihad - rekao je Vučić.

Vučić je istakao da ćemo voditi računa o ekologiji, ali da moramo da vodimo računa i o energetskoj sigurnosti i suverenosti Srbije.

- Kad budete naterali Poljake da ugase svoje termoelektrane u Turovu, onda ćemo i mi da gasimo svoje termoelektrane - poručio je predsednik.

On je rekao da kada se vodi računa o zemlji, tu nema mesta za partikularne interese , te da je lako samo reći da želimo da dišemo zdrav vazduh, ali mora i da se radi, objasnio je predsednik.

Radimo na zelenoj agendi, to će nam biti jedan od izvora rasta, ali neću da se ulizujem nikome

Nema više bojazni od Belivukovog klana

Vučić je govoreći o brobi protiv organizovanog kriminala, podsetio da se prvo pojavila priča da je FBI vodio istragu.

- To znači da su stranci sve vreme sve znali. Izmislili su da smo Vulin i ja vlasnici kuće u Ritopeku. Biće još laži. To pokazuje kolika je nervoza i histerija jer nisu verovali da će država imati snage da se obračuna sa kriminalcima - istakao je predsednik.

Neka mi bude najteže, boriću se protiv kriminalaca i mafije. Ljudi neka budu mirni, ima toliko dokaza...Čekam ove ili sledeće nedelje poziv tužioca za organizovani kriminal da dam iskaz i da idem na poligraf. Nadam se da ću biti pozvan i da ću odgovoriti na sve njihove laži

Predsednik Srbije naglasio da nema više bojazni od klana Velje Nevolje i najavio nastavak borbe sa drugim kriminalnim klanovima, ali i sa onima koji su ih štitili.

Situacija nije naivna

Vučić je istakao da brojke rastu i da je Srbija jedna od retkih zemalja koja ne laže o brojkama, te da situacija nije naivna.

- Brojke rastu, nemamo dovoljan broj vakcinisanih. Sa talasima povratka iz inostranstva rastu i brojke - istakao je Vučić i dodao da bi bilo bolje da smo se vakcinisali, bilo bi manje zaraženih ili bar manje smrtnih slučajeva.

Naveo da lekova, bolnica ima, ali da bi bilo mnogo bolje da smo se svi vakcinisali, jer bismo bili otporniji i bilo bi manje smrtnih slučajeva.

- Ali, šta da radite. Ne možete nikoga da naterate, a da kršim Ustav ne mogu- rekao je Vučić.

A, da nismo imali vakcine obesili bi nas na Terazijama, bio bi opet Vučić kriv. Video sam u nekim novinama da sam kriv što smo imali previše vakcina - primetio je Vučić.