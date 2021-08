Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je u Bajinoj Bašti kompaniju Rolomatik d.o.o., a nakon obilaska poručio da će se u Srbiji najveće stvari raditi u godinama koje dolaze, ali i poslao poruku podrške medijima koje je tviter obeležio kao one koji sarađuju sa Vladom.

Fabrika Rolomatik se bavi izgradnjom garažnih vrata.

Predsednik je najpre obišao pogone fabrike, i razgovarao sa zaposlenima.

Predsednik je pohvalio kompaniju i njihov uspeh. Dodao je da je retko da u Srbiji neka kompanija tako dobro funkcioniše i rekao da oni pomažu i razvoj Bajine Bašte.

"Tražili su isto ono što su tražili i svi drugi ljudi. Za sebe ne traže ništa, oni rade odlično, ali traže puteve, zato je i važno još jednom naglasiti da će biti urađen tunel ispod Kadinjače, kao i put Dub-Dubci", rekao je Vučić, kao i put ka Užicu, koji pravi velike probleme ljudima.

Kako kaže, radiće se i drugi infrastrukturni projekti, kao i da će i u Užica i u Baštu biti uložen veliki novac.

Vučić je rekao da će se najveće stvari raditi u godinama koje dolaze.

"Mitrovac - Mećavnik takođe radimo, biće tu mnogo više turista, što će doneti i još više napretka", rekao je Vučić.

Komentarišući to što je tviter određene medije označio kao one koji sarađuju sa vladom, Vučić je rekao da ne zna sa kim treba da sarađuju.

"Najnormalnije je da sarađuju sa vladom, neće valjda da sarađuju sa tajkunima i lopovima", rekao je Vučić.

Kako kaže, ne vidi šta je problem u tome, ali ističe da dovodi u obzir pitanje ko je zapravo pravi cenzor.

"Čestitam svim medijima koji se suprostavljaju poslušničkoj mreži, i onima koji podržavaju slobodarske ideje čestitam i želim mnogo uspeha", rekao je Vučić.

Na pitanje da li premijer Krivokapić može da dođe u Beograd, Vučić je rekao da je on više puta dolazio, da su svi dobrodošli, ali da je put do zvaničnih sastanaka malo drugačiji.

On je podsetio kako je došlo do proterivanja srpskog ambasadora iz Crne Gore. Dodaje da je to samo jedna sitnica, kao i da postoje razna dokumenta i akti koja su donosili u Skupštini CG, a na štetu Srbije.

"Želimo najbliže odnose sa CG, ali nećemo da dozvolimo da Srbiju neko ponižava", rekao je Vučić, i dodao da veruje samo u politiku rezultata i onoga što ostaje iza nekoga.

Kako kaže, veruje da će uskoro imati priliku da zvanično razgovaraju.

"U njihovim medijima se i dan danas vodi hajka protiv Srbije. Svaki dan nešto kukaju z žale se. Prestanite da kukate, naše je da radimo a da kukamo mi ne pada na pamet", rekao je Vučić.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ranije je na trgu u Bajinoj Bašti pred više hiljada građana, koji su ga dočekali, rekao je da Srbija nastavlja izgradnju infrastrukture, a meštane ovog kraja obradovao vešću da u martu sledeće godine kreće izgradnja tunela kroz Kadinjaču.

On je ranije posetio i imanje porodice Ljuba Blagojevića, u blizini Bajine Bašte i razgovarao sa meštanima, gde im je obećao da će se između 1. marta i 1. aprila početi sa izgradnjom tunela kroz Kadinjaču, za šta su ga oni najviše i molili.

Vučić je ranije danas posetio i Užice, gde je obišao novu sportsku halu, Zdravstveni centar, i gde je razgovarao sa građanima koji su došli da ga dočekaju u izuzetno velikom broju.

Vučić će posetu završiti obilaskom turisičkog naselja Mećavnik-Drvengrad.

