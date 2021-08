Predsednik Srbije Aleksandar Vučić posetio je danas Prokuplje, Blace i Brus, nakon čega je odgovarao na pitanja novinara.

Predsednik Vučić je, odgovarajući na pitanje novinara, rekao da se moramo navići na pritiske, jer će neki raditi na razgradnji i slabljenju Srbije, a naš posao je da radimo na snažnijoj Srbiji.

- Mislim da je potpuno jasno da će pritisak dolaziti iz zemalja i delova sveta koji su priznali nezavisnost Kosova, mnogih koji žele pod plaštom stvaranje funkcionalne BiH ukinu RS. Kroz finansijsku podršku političkim akterima koji žele slabiju Srbiju - rekao je on.

Vučić je rekao da u skladu s tim ide što rade mnoge društvene mreže "bustujući" one koji su za slabiju i protiv snažne Srbije, a smanjujući brojeve onih koji su za snažniju Srbiju.

- Na to morate da se naviktene, nema kuknjave. Oni neka rade svoj posao na razgradnji i slabljenju Srbije, a mi ćemo da radimo na jačanju Srbije - naglasio je on.

Vučić je tako odgovorio na pitanje da pojasni izjavu od pre par dana u Bajinoj Bašti da pred Srbijom nije lako vreme, da ce se povećati pristisci oko Kosova i RS i šta će biti glavni instrumentui tih pristisaka, odakle ih najvise treba očekivati i možemo odgovoriti na njih.

"Trošimo mnogo novca jer ga imamo"

Ističe i da, iako ga napadaju za potrošnju pola milijarde evra za mesec, to je novac koji je uložen u Srbiju i za projekte u Srbiji. Rekao je da je takve natpise video u tajkunskim medijima.

- Potrošio sam pola milijarde, jesam, ali ne za sebe, već za obilaznice, auto-puteve, bolnice. Računali su KC u Užicu, tunel ispod Kadinjače, gasovod, kanalizaciju, fabrike za prečišćavanje otpadnih voda... To je novac za građane Srbije, ne za mene - rekao je Vučić.

Ističe da je zahvalan opštinama koje ne uzimaju kredite, a koje nalaze načine da podižu rast, kao što to čini Brus.

- Zahvaljujući građanima danas imamo novac i trošimo ga, i sada je vreme da taj novac vratimo građanima kroz investicije - rekao je Vučić, dodajući da nije zainteresovan za svoje bogaćenje i da ima svojih 619 miliona evra.

"Priština neka se ujedinjuje, to je njena stvar. I Srbija će izaći ujedinjena, iza Srpske liste"

Na pitanje o lokalnim izborima na KiM, Vučić je rekao da Priština može slobodno da se ujedinjava, da je to njena stvar, a da će Srbija izaći ujedinjeno, iza Srpske liste, jer se samo zajedništvom može pobediti i dobiti poverenje naroda. Razume nervozu Albanaca i njihovog rukovodstva jer im "ne ide kao što su očekivali".

- Tražili su od Ukrajine, Azerbejdžana, Gruzije, i ne znam koga još priznanje nezavisnosti Kosova. Dobro je da su nas obavestili o tome, hvala im, to je rušenje Vašingtonskog sporazuma, i hvala im što su nam odrešili ruke, ionako je taj sporazum važio do kraja septembra. Sada znamo kojim pravcem treba da idemo i mi ćemo da radimo svoj posao - rekao je Vučić.

"Ne znam za nove mere, jedva čekam treću dozu"

Vučić je rekao i da ne zna da li će biti uvedene nove epidemiološke mere za sprečavanje širenja korona virusa.On je to rekao u Brusu odgovarajući na pitanje da li će zbog porasta broja obolelih od korona virusa biti uvedene nove mere i kakva ograničenja mogu da se očekuju.

- Ne znam, nisam epidemiolog, ne bavim se time. Nisam siguran koliko su ljudi na sve spremni, ali oni će razmišljati o tome, pa da vidimo to sve - rekao je Vučić.

On je još jednom apelovao na građane da se vakcinišu i da shvate da ta bolest nikoga neće da preskoči.

- Kada prođe šest meseci od druge doze primiću treću vakcinu. To će da bude početkom oktobra ako se ne varam. Jedva čekam da primim trerću dozu. Kao što vidite još sam živ. Vakcina nikome nije naškodila, ali je mnogima naškodilo to što nusu primili vakcinu - rekao je Vučić.

Kako je dodao bolnice će se izgraditi, lekova ima, ali nekada to nije dovoljno, zbog čega je važno vakcinisati se."Sa vakcinama bolnice i lekovi mogu da pomognu. To ima smisla", rekao je Vučić.

"Ne razumem ksenofobiju!"

Na pitanje o izbeglicama iz Avganistana na KiM, Vučić je zapitao odakle tolika ksenofobija.

- Hajde da se ponašamo kao ljudi. Srbija neće biti parking za one koji dolaze sa strane, ali hajde da pokazujemo ljudskost prema deci, bebama, ljudima, ženama... - rekao je Vučić.

"Lažu, izmišljaju i ne znaju ni sami šta žele"

Vučić je komentarišući Beograd na vodi, rekao da je licemerje onih koji kažu da nema para i da je projekat propao, rekao da umesto da pohvale investitora što je uložio ogroman novac, oni, dodaje, kažu da gubi pare.

- Valjda treba da pohvale to što investitor ulaže ogroman novac. Do juče su govorili da je to sve fantazmogorija i da od toga nema ništa - rekao je Vučić.

Kaže da postoji bezbroj naslova o tome koliko su lagali. Dodaje da oni ne znaju šta žele.

Dodok pop i jariće krsti. Oni imaju vreme na da protestvuju svaki dan. Mi moramo da radimo, a narod će na kraju da vidi da li ima više do toga što neko protestvuje ili od toga što radi, rekao je Vučić i dodao da se vlast bira na izborim.

Predsednik je rekao da nema nikakav problem ako ih ljudi izaberu i da bi im čestitao.

- Za razliku od njih koji su sa vlasti odnosili stotine miliona evra, mi ćemo da ostanemo tu i da se ponosimo onim što smo uradili za naše građane i narod. Ako ste primetili ovih dana, zadovoljan sam što ljudi vide, i što ja vidim, koliko smo uradili i koliko je Srbija napredovala - rekao je Vučić i dodao da mora još marljviije da se radi.

Kako kaže, o izbornim uslovima treba da se razgovara i da se vidi koliko poslušnički svetski mediji žele da uređuju Srbiju, i koliko guše i gaze one koji nisu uz njih.

- Ja nisam uplašen od onih koji misle da treba da im služe i slušaju ih. Ja želim da slušam samo narod a ne njih. Ponosan sam što sam predsednik slobodne, nezavisne države Srbije - rekao je Vučić.