Povodom saopštenja DS-a, Čedomir Jovanović, lider LDP-a, se oglasio i poručio im da više nikada ne pišu kako su "bili u istom stroju", jer kako ističe, sa takvima nikada nije bio, niti u istoj stranci, ni u istom stroju.

- Groteskna politička organizacijo, tuzna sliko onoga što je nekada bio DS i grandiozni dokazu sopstvene gluposti, kanto za đubre raznih Đilasa, posto si odlučila da mi otvoreno zapretis, poručujući mi, u svom saopštenju, da “zaslužujem i mnogo više od verbalne osude” - rekao je Jovanović i dodao:

- Baš bih voleo da mi pojasnis to “više od verbalne osude”, ko od vas i kako namerava da to “više” sprovede i to ne zato što volim da izigravam žrtvu (to je vasa uobičajena aktivnost, da kukate), nego da bih vam izašao u susret i posteno sačekao, u koje god vreme, i na kojem god mestu poželite.

Jovanović je istakao da takođe, koristi ovu priliku da ih zamoli da nikada više, kako je rekao, u nesrećnim saopštenjima, ne napišu da su “bili u istom stroju”, pošto ja sa takvima, kako je naglasio, kakvi su nikada nije bio, ni u istoj stranci, ni u istom stroju.

- I ti, sa kojima sam ja radio, koračao, imaju isto onoliko veze sa vasom karikaturom DS koliko i teorija da je zemlja ravna ploča sa Galilejem - rekao je on i dodao:

- Mi smo, naime, koračali da izađemo iz devedesetih, kretali se, dok vi iz njih niti umete, niti smete da izađete. Mi smo sami menjali ovu zemlju, dok vi čekate da je neko promeni, ali da sami, u svemu tome, ostanete nepromenjeni. Čovek koji je nas predvodio, i na koga se bez ikakvog prava pozivate, zvao se Zoran Đinđić, a onog koji zajedno sa vama stoji u mestu i sami u sprdnji zovete Zalutovac, s razlogom, jer je, skupa sa vama zalutao i u politiku i u ovaj vek. Da ne pričam da ste se od tog Zvezdana Jovanovića, koji je bio povod da me se setite, krili, i pre i posle Zoranovog ubistva, baš kao što ste se i danas krijete od svakog suštinskog problema ove zemlje.

Jovanović je kazao:

- Jadni ste kad vam tek danas smeta Zvezdan Jovanović, kojeg smo mi pre 18 godina uhapsili da bi nas vi i vama slicni bas zbog akcije Sablja u kojoj su ili pohapsene ili ubijene sve Zoranove ubice prodali za mir u koaliciji sa Vojislavom Kostunicim, kupujuci lazni oprost politickom inspiratoru Zoranovog ubistva, koaliciji koja je, podsecam vas,trajala sve dok mu se niste zgadili.

Prema Jovanovićem rečima, danas, vireći ispod nogu Dragana Đilasa, obavljate istu ulogu koji ste imali i u to vreme - ulogu bedne kamuflaze pravog lica i pravih ciljeva vaseg gazde.

- I svaki put kada pomenete Zorana Đinđića, to je veće svetogrđe od onog koje je braneci se u Specijalnom sudu za sobom ostavio olos Zoranovih ubica - rekao je Jovanović i dodao:

- I sto se vise krijete iza sopstvene mizerije jasnije se vidite.I vidi se sve, a naročito to kolike ste kukavice, koliki privid, loša predstava koju je publika napustila, bedni, zli imitator koji, za gazdu,ofucano , izvodi glupi performans.

- Odavno sam ja napustio vaše pozorište, platio sam da izađem, i jedino što vam ne dozvoljavam je da me vratite unutra, i jos vam ne dam da se lažno predstavljate kao branioci imena i dela čoveka koji vas je, kao i ja posmatrao sa gadjenjem i prezirom dok ste jadno sminkali svoje pravo lice, ono koje ste pokazali posle 12. marta. lice od kojeg je Srbija zauvek okrenula glavu - zaključio je Jovanović.

