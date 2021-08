PETKOVIĆ ZA PINK POVODOM SRAMNE PRESUDE TODOSIJEVIĆU: Država je NAJSNAŽNIJE stala uz Ivana!

Direktor Kancelarije za KiM Petar Petković je povodom reakcija na skandaloznu presudu Ivanu Teodosijeviću istakao da je Srbija najsnažnije stoji uz predsednika opštine Zvečan.

- Država je najsnažnije stala uz Ivana Todosijevića. Ono što je Srbija uradila je sledeće: To su najhitnije konsultacije, pod dva, predsednik Srbije je obavio važne razgovore sa zvaničnicima EU,pod tri, uputili smo i pismo gde smo jasno objasnili kako je došlo do kršenja Briselskog sporazuma, i u tom kontekstu smo istakli da se ovom presudom podižu tenzije na KiM, a pod četiri, i ono što je važno, je to da će i dalje postojati mogućnost i mehanizam za odluku koja treba da poništi presudu, a to može da uradi samo Todosijevićev advokat - priča Petković.

Kako Petković dodaje Vladavine prava na prostorima KiM nema, a presuda Todosijeviću, kako objašnjava služi kao instrument za obračune protiv Srba.

- Namera Prištine je bila da ućutka narod na prostorima KiM - nastavlja Petković.

Kako dodaje, presuda je doneta protivpravno, a Peter Stan je i sam rekao da je reč o kršenju sporazuma, a da poštovanje Briselskog sporazuma jeste ključna za mirne odnose Srbije i Prištine.

Autor: