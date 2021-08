SKANDALOZNA IZJAVA PRIŠTINE: Briselski sporazum NE POSTOJI, zakoni su isti za sve!

Prištinski advokat Tom Gaši izjavio je da odredba Briselskog sporazuma, o obaveznom učešću srpskih sudija u presudama za Srbe, u slučaju Ivana Todosijevića ne može da bude primenjena jer nije u skladu sa Krivičnim zakonom na Kosovu.

O članu 10 Briselskog sporazuma, kojim je dogovoreno da Apelacioni sud u Prištini uspostaviti veća koja će biti sastavljena od dvojice kosovskih Srba i jednog Albanca za sve opštine u kojima su Srbi većinsko stanovništvo, Gaši je kazao da u Krivičnom zakonu Kosova to ne postoji.

– Razumem da je u Briselu potpisan neki sporazum, ali jednostavno to apsolutno ne vredi ništa jer nije promenjen Zakon o krivičnom postupku na Kosovu. Kada bi se to promenilo, da imamo posebne članove zakona ili poseban zakon za Srbe, poseban za Albance, to bi bio kraj sveta. Nigde u svetu nema zakon za jednu naciju, zakoni su za svakog koji živi na teritoriji Kosova. Zakon ne bi trebalo da bude i nikad neće biti poseban za Srbe, poseban za Albance ili neku drugi naciju. Ukoliko neko smatra da nije presuda po zakonu ima pravo da podnese žalbu Vrhovnom sudu Kosova i tu se završava priča oko gospodina Ivana Todosijevića - kaže Gaši, prenosi Kosovo onlajn.

On smatra da “nije normalno” da sudije i tužioci srpske nacionalnosti bojkotuju rad institucija u kojima rade zbog presude Ivanu Todosijeviću, za koga kaže da je osuđen kaznom zatvora od dve godine zbog izazivanja nacionalne mržnje, a da njegov advokat kada dobije presudu može podneti žalbu Vrhovnom sudu Kosova.

- Potenciram namerno da nije normalno da sudije i tužioci srpske nacionalnosti bojkotuju rad u svojim institucijama zbog presude, jer su oni deo institucija Republike Kosova. Ako oni misle da imaju pravo da ne rade i bojkotuju te institucije oni bi jednostavno trebalo da daju ostavke. Mi ćemo doći do toga, jer se situacija na Kosovu iz godine u godine normalizuje da više niko neće gledati sudije po nacionalnosti, nego da sudija radi svoj posao u skladu sa zakonima Republike Kosova. To treba da važi i za tužioce i policiju - kazao je Gaši.

Prištinski advokat zastupao je oštećene u slučaj Račak i protiv predsednika Srbije Aleksandra Vučića pre izvesnog vremena podneo krivičnu prijavu pred Specijalnim tužilaštvom Prištine “zbog negiranja zločina i masakra u Račku”.