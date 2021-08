Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se građanima Srbije iz Slovenije, sa Bleda, uoči bledskog strateškog foruma, direktnim uključenjem u program TV Pink.

- Hvala našim domaćinima na gostoprimstvu. Ovde razgovaramo o Otvorenom Balkanu, razogvaramo o brojim bitnim pitanjima. Nalazimo se u prostorijama kozulata Srbije. Ovih 17 kvadrata u kojima se nalazimo su teritorija Republike Srbije. Mi smo sa premijerima Albanije i Makedonije razgovarali o mnogim bitnim temama. I sa Zoranom Jankovićem smo razgovarali o nekim važnim temema - rekao je Vučić.

- Inicijativa Otvoreni Balkan ima budućnost. Borimo se za sve one principe na kojima počicva EU. Ne znam kome bi smetlao da između Beograda i Skoplja imate granice ili i Beograda i Tirane - naveo je predsednik Vučić.

Vučić je rekao da je za Srbiju strahovito važno da čuva mir i istovremeno da snaži Srbiju.

- Naša prosečna plata je nekada bila 330 evra a danas je 560 evra. To su neverovatne promene. Broj stranih direktnih investicija u Srbiji je 61 odsto u odnosu na celokupan Zapadni Balkan. Neki doživljavaju inicijativu Otvornei Blakan da Srbija želi d adominira na Balaknu, a mi smao želimo mirno i da živimo sa komšijama. Otvoreni Balkan ima podršku SAD.

- Očekujemo veliku posetu Kancelarke Angele Merkel Srbiji. To je bitno za Srbiju, mnogo toga ćemo moći da saznamo o nemačkom pogledu na Balkana, Nemačku moramo da imamo na svojoj strani ako želimo dalje da napredujemo - rekao je Vučić.

Predsenik Srbije je govorio o značaju bezbedbnosnog foruma u Bledu i značaju koji on ima za Srbiju.

- Mi moramo da čuvamo jedni druge, moramo da razmišljamo o budućnosti, moramo da se poštujemo. Kurti i ostali će da potegnu argument Srebrnice uvek - rekao je Vučić.

Predsednik je istakako da će Srbija uvek pomagati razovj Republike Srpske.

O Miloradu Dodiku i BiH

- Nama je cilj da se spojimo i sa Tuzlom i sa Sarajevom autoputem. Oni traže smenu milorada Dodika i tu se radi o veoma opasnom presedanu ako bi se to dogodilo. To ne bi bilo zasnovano na volji naroda. Takvih odluka neće biti, jer ne bi smelo da ih bude. Poznajem gospodina Šmita, jer mislim da on tako nešto ne bi uradio ikadfa. Ako to i uradi Srbija to neće nikada priznati. To bi bilo toliko opasno da ja nemam reči, zamislite da je Dodik to tražio za nekoga od njih. A mi koji imamo da utičemo na Dejtonski sporazum, odnosno njegovo sprovođenje nama bi rekli da se mešamo i da opstruiramo isti, to je potpuno neosnovano. Mi ne želimo da rušimo integritet ni Srbije ni BiH - navodi predsednik.

- Govorim ovo na ozbiljan način. Već puno puta sam pokušao da pokrenem važan dijalog između Srba i Bošnjaka. Moramo da se poštujemo i da razmišljamo o budućnosti. Kada govorimo o smeni Dodika, uvek će se potezati priča o Srebrenici. Nudio sam tu vrstu strateškog dijaloga i posle linča u Srebrenici pre 5-6 godina. Neke teme su neprihvatljive za srpski narod. Srbija neće prihvatiti odluku da Dodik bude smenjen, ukoliko dođe do toga - objasnio je Vučić.

O ustoličenju mitropolita Joanikija

- Ja nisam potvrdio svoj dolazak nigde, nikome. Interesnanto je kako svaki dan čitam razne informacije o tome da li ću ići ili neću ići u Cetinje na ustoličenje iako ja o tome ništa nisam rekao. Đilasovi privatni mediji o tome pišu bez ikakvih izvora i osnova. Ja znam te DOS-ovce koji su otišli u CG da varaju građane Crne Gore kao i građane Srbije što su varali. Ja razmatram sve svakodnevno, i doneću odluku o tome da li ću ići na Cetinje ako je to u skladu sa interesima Srbije i SPC - rekao je Vučić.

O lažima i napadima na njega i njegovu porodicu

- Vi sad kada sve to slušate, pitate se šta je u glavama tih ljudi. Evo, moj sin se ženi... Koga briga što se moj sin ženi ili ne ženi. To da sam imperatorm toga sam se naslušao. Moj brat ne zna ni gde je Alo, niti čita te novine, ali laži da je on vlasnik toga postoje i postojaće jer ljudi lažu a nemaju jasne argumente za bilo šta što kažu - rekao je Vučić.

Vučić o inicijativi da se uvede nacija "Vojvođanin" Priča o izjašnjavanju na popisu kao "Vojvođanin" je samo još jedan način za rastakanje Srbije. - Imali smo ljude koji su se izjašnjavali i kao Eskimi - podsetio je Vučić i osudio takvu inicijativu.

O spoljnim napadima na Srbiju

- Danas je Srbija dovoljno snažna, Srbija postaje lider u regionu, Srbija ima najnižu cenu električne energije u reguionu. Srbija zahvaljujući dobrim ugovorima ima najnižu cenu gasa - navodi Vučić.

- Srbija je pritisnuta sa svih strana. Ne samo od velikih sila, nego i regiona. Oni žele da razapnu Srbiju. Kao što vidite - dozvoljavamo da svako ima svoj stav, ali mi odgovaramo na svoj način svima. Mi imamo jaku zemlju, preskočićemo čak i pojedine zemlje EU svojim dostignućima. Uvek nastaje kuknjava a neću da komentarišem činjenicu da smo platu povećali enormno - rekao je Vučić.

- Ja se radujem što sam noćna mora tajkunima, jer je to dokaz da radim dobro za Srbiju. Shvatio sam da mogu da se borim koliko god za Srbiju, ja živim za Srbiju 24 sata dnevno - rekao je Vučić.

Predsednik je rekao da ga jedino pogađa kada mu napadaju porodicu najbesmislenijim lažima.

O predstojećim izborima i stranačkom dijalogu

- Ja kao predsednik ne mogu da se ponašam neodgovorno kao oni. Njihova želja je da razgovarjau sa strnacima i da se odluke donose na travnjaku. Sve ostalo što su radili dok su imali vlast je bila pljačka Srbije za njihove džepove - rekao je Vučić.

- Ja sam uvek bio spreman na svaku vrstu razgovora. Žao mi je jako što Đilas ne želi i neće da razgovara sa mnom. Ali, to govori o njegovom demokratskom kapacitetu. Ja sam uvek za razgovore. Evo, pozivam sve tajkunske listove i medije da se ujedine protiv mene. Šta god ja uradio, oni nikada neće biti zadovoljni - rekao je predsednik.

Kako je rekao Vučić, ako pogledate medije 2012. godine nije bilo nijednog opozicionih medija.

- Danas imate čitav dijapazon medija. Oni ipak osećaju da njih narod neće i tako nastupaju. Razume se da će pokušavati da uz delimičnu strnau podršku pokušaju da smene vlast. Oni su veliki favoriti, oni su gotovo osvojili vlast u Beogradu, a što se tiče Srbije i predsendičkih izbora i tu su favoriti. Ja ih pozivam da se ujedine, a mi ćemo sami da pokušamo da im se suprotstavimo u ime građana Srbije - rekao je Vučić.

- Mnogo sebi zameram, pravio sam dosta grešaka. Ali ono što je sigurno to je da bih znao mnogo toga da zaista navedem. Ali samo da napomenem da sam za ovih 5 godina mnogo toga učinio za ovu zemlju. Stavite se u moje cipele kada ste prinuđeni da istrpite neke stvari. Sretao sam se sa mnogo svetskih državnika. Neko bi rekao da sam arogantan, mnogi mi kažu "a što nisi takav na televiziji", a ja ne znam kakav sam na televiziji. Niti me zanima, ja znam šta radim, a sve što radim je iz srca.

- Uskoro pokrećemo novu fabriku vakcina u Srbiji. Srbija danas pobeđuje, idemo ogromnom brzinom napred, a mnogi ne mogu da se pomire sa tim i ne mogu da podnesu uspeh Srbije - rekao je Vučić.

- Ja verujem u rad, stabilnost i odgovornost! Uskoro ću da idem na jedno važno mesto za Srbiju gde još uvek nijedan srpski državnik nije bio - zaključio je Vučić.