PONIŽAVAJUĆE JE DA VAKCINACIJA BUDE OBAVEZNA! Brnabić: Pritisak medicinskog dela Kriznog štaba je veliki

Ana Brnabić, predsednica Vlade Srbije navela je da ne bi volela da uvodi obaveznu vakcinaciju za zdravstvene radnike jer smatra da je to vređanje njih.

- Ukoliko uvodite obaveznu vakcinaciju imate one koji to ne žele iz raznoraznih razloga, čak i na Medicinskom fakultetu ima profesora koji su antivakseri. U svakom slučaju, ukoliko neko neće, šta ćete, da im date otkaz? Ukoliko to uradite, imate sindikate, ljudskopravaše... Zato mislim da mora da postoji drugi način - da razum preovlada i pobedi - navodi premijerka.

Ona dodaje da je veliki problem i to što vakcinacija nema podršku u svim medijima, ali da ipak moramo da se borimo protiv toga.

- Zaista mi je poražavajuće da to uvodim kao obavezu. Pritisak medicinskog dela Kriznog štaba je veliki, ali videćemo na sednici - rekla je ona.

Autor: