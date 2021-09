Momirović: Regionalna deponija u Vranju i ostali ekološki projekti prioritet su Vlade Srbije

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović potpisao je danas finansijske ugovore sa nemačkom razvojnom bankom KFV za realizaciju projekata izgradnje regionalne sanitarne deponije u Vranju. Ukupna vrednost investicija prve faze iznosi 13.3 miliona evra, a početak izgradnje regionalnog centra za upravljanje otpadom je planiran za drugu polovinu 2022. godine, sa planiranom rokom za završetak do kraja 2024.

“Velika je obaveza svih nas ispred Vlade Srbije da doprinesemo i ostavimo nešto iza sebe, a najviše i najvažnije što možemo da ostavimo jeste čista voda i čiste reke i to nam je apsolutni prioritet. Ovo što sad pokrećemo u Vranju, želimo da radimo po celoj Srbiji. Zahvaljujemo se nemačkoj vladi na direktnoj podršci. Grad Vranje postaje, u ekološkom smislu, poput gradova u Nemačko ili u Švajcarskoj, i to će biti realnost za dve-tri godine. Ogromne investicije imamo u infrastrukturnim projektima, jer moramo da uradimo sve ono što je preskočeno u proteklim decenijama, ali od 2025. godine očekujem da ekološki projekti postanu dominantni u investicionom ciklusu. To će biti prioritet Vlade Srbije i našeg ministarstva”, rekao je ministar Momirović.

Gradonačelnik Vranja Slobodan Milenković zahvalio se Vladi Srbije i nemačkoj razvojnoj banci KFV, istakavši kako je projekat izgradnje regionalne sanitarne deponije „značajan projekat za grad Vranje i za ceo Pčinjski okrug“.

Rudiger Hartman, predstavnik KFV za Srbiju je rekao da mu je veliko zadovoljstvo što se pokreće ovaj projekat održivog razvoja u oblasti životne sredine.

„Uspešna dugogodišnja saradnja sa ministarstvom građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i i gradom Vranjom već je na delu pokazana i nadamo se nastavku saradnje na novim projektima. Mi smo tu za vas šta god da vam je potrebno”, kazao je Hartman.

U okviru dugogodišnje bilateralne saradnje sa SR Nemačkom, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture u saradnji sa nemačkom razvojnom bankom KFV, sprovodi projekte izgradnje komunalne infrastrukture u oblasti vodosnabdevanja, otpadnih voda i upravljanja čvrstim otpadom. Realizacijom ovih investicija se daje značajan doprinos održivom urabnom razvoju kroz racionalno korišćenje prirodnih resursa, unapređenju zaštite životne sredine, energetske efikasnosti i borbi protiv klimatskih promena, u skladu sa ciljevima „Zelene Agende“ za Zapadni Balkan i pregovaračkom pozicijom za poglavlje 27 u okviru procesa pristupanja Evropskoj Uniji.

Do sada je, u okviru finansijske i tehničke podrške SR Nemačke i KFV banke, obezbeđeno 290 miliona evra za prioritentne investicije u 35 gradova u Srbiji, u oblasti otpadnih su završene investicije ili je realizaciju u toku u Kruševcu, Vranju i Subotici sa preko 350,000 stanovnika, dok je u oblasti upravljanja komunalnim otpadom u pripremnoj fazi program za 2 regiona sa centrima u Kruševcu i Vranju, sa preko 360,000 stanovnika.

