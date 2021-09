KURTI NEMA GDE! Stejt department traži poštovanje Vašingtonskog sporazuma, a Rama upozorava na opasne poteze Prištine!

Aktuelna prištinska vlast ostaje bez podrške najvažnijih partnera jer se kosovski premijer ponaša kao slobodni strelac.

Priština je u jednom danu dobila žestoke šamare s dve adrese - iz Vašingtona i Tirane, koje su do sada bespogovorno popločavale put kosovskoj nezavisnosti. Pogibeljna politika kosovskog premijera Aljbina Kurtija, koji na svoju ruku gazi Vašingtonski sporazum i uporno odbija regionalnu saradnju kroz projekat Otvoreni Balkan, potvrdila je sve one pesimistične prognoze da se s Prištinom ne mogu praviti nikakvi konstruktivni dogovori, ocenjuju sagovornici Kurira.

Srbi za stolom

Povodom namera Prištine da krene u novu ofanzivu lobiranja za članstvo u međunarodnim organizacijama, iz Stejt departmenta su stigle poruke u kojima se Beograd i Priština ohrabruju da nastave sa moratorijumom na pitanja priznavanja nezavisnosti, tj. povlačenja tih odluka. Neimenovani portparol je za Glas Amerike precizirao da će SAD nastaviti saradnju sa Srbijom i Kosovom u ispunjavanju obaveza, podržavajući cilj sveobuhvatne normalizacije njihovih odnosa.

Istovremeno, albanski premijer Edi Rama oštro je kritikovao kratkovidost Kurtija zbog Otvorenog Balkana i upozorio da je tzv. nezavisno Kosovo ušlo u opasan ciklus, mešajući spoljnu i unutrašnju politiku.

- Ono što ne razumem jeste to što se nekada vodila tuča da se sedne za sto. Danas su Srbi za stolom, a Kosovari beže, to je nezamislivo - rekao je Rama. Uz to, Priština nastavlja da pokazuje otvorenu netrpeljivost prema Srbiji i njenim zvaničnicima, pa su tako privremene institucije na Kosovu ponovo zabranile direktoru Kancelarije za KiM Petru Petkoviću da poseti južnu srpsku pokrajinu.

Slobodni strelac

Bivši diplomata Milisav Paić ocenjuje da se Kurti ponaša kao samostalni strelac, zbog koga nisu srećni ni Vašington niti Tirana.

- Albanija je u pogledu Otvorenog Balkana zauzela sasvim realističan stav. Sigurno je da su na Zapadu shvatili da je teško kontrolisati Kurtija, koji uporno gura svoju radikalnu platformu. On najdalje ide protiv Srbije, gazi sve što je dogovoreno i izričito zahteva da Srbija prizna Kosovo, pa čak i da plati ratnu odštetu. Koristeći priliku što je ranija garnitura iz okrilja OVK sada mahom pod istragom ili u Hagu, Kurti pokušava da bude samostalni igrač i da se nametne za nekakvog svealbanskog vođu. Međutim, mislim da niko ne očekuje neke pomake dok je Kurtijeva opcija na vlasti - smatra naš sagovornik.

Predrag Rajić iz Centra za društvenu stabilnost kaže za naš list da su prvi put vidljive pukotine na relaciji Prištine i Tirane, ali i distanciranje Vašingtona.

- Zahvaljujući genijalnoj politici predsednika Vučića, Vašingtonskom sporazumu i njegovoj inicijativi Otvoreni Balkan, mi prvi put u novijoj istoriji jačamo odnose Beograda i Vašingtona, dok istovremeno Vašington pravi distancu u odnosu na Prištinu. Iz istih razloga se približavaju odnosi Beograda i Tirane, dok se prvi put javljaju pukotine u odnosu Priština-Tirana - objašnjava on.

