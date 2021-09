VUČIĆ O DEŠAVANJIMA NA CETINJU: BIA je celu noć obaveštavala rukovodstvo Srbije o događanjima u Crnoj Gori -DA SAM JA TO PREDVODIO, BIO BI OBEŠEN!

Predsednik je prvo počeo sa temom Crne Gore reakvši da su protesti bili najavljeni ta da je bilo za očekivati sva ova događanja, a za Cetinje je rekao da je to područje Crne Gore na kojem se vidi izrazita mržnja prema srpstvu a za koju smatra da nije istinska nego politički indukovana.

Odgovor Milu Đukanoviću Da odgovorim gospodinu Đukanoviću! Ni ti, ni bilo ko drugi nećete uspeti da pokorite Srbiju i nećete je više pokoravati kao što ste činili prethodnih 30 godina. Vladali ste ovom zemljom na sve moguće načine, preko kriminala, policijskih funkcionera, političkih funkcionera, funkcionera u obaveštajnim strukturama. Mi smo te ljude koji su radili protiv Srbije najvećim delom počistili i nastavićemo to čišćenje. - Ja vam kažem, nećete pokoriti Srbiju kao što ste je pokoravali. I uvek su iz Crne Gore dolazili napadi na Srbiju - i u vreme agresije NATO na našu zemlju, Crna Gora je korišćena kao politički poligon za napad na Srbiju, i svaki put se to dešavalo. I oni su navikli da upravljaju Srbijom, ne samo tržištem narkotika i ubijanjima po Beogradu, navikli su da upravljaju Srbijom. - Ja vam sad kažem - mi nećemo da upravljamo Crnom Gorom, mi hoćemo bratske odnose sa Crnom Gorom. Ali vam garantujem, dok sam živ neću vam dati da Srbiju pokorite onako kako ste je pokoravali gotovo 30 godina! Dok sam živ, a vi znate šta to znači i šta treba da preduzmete!

Dosta više razbijanja Srbije!

- Dosta više razbijanja Srbije! Dosta više guranja droge u Beograd jer je tri-četiri puta veći od Crne Gore - rekao je predsednik.

Na pitanje da li je bezbednost patrijarha i mitropolita bila ugrožena s obzirom na dramatičan snimak njihovog dolaska u Cetinjski manastir, Vučić je rekao da su sleteli na zemljište iza manastira.

- BIA je celu noć obaveštavala rukovodstvo Srbije o događanjima u Crnoj Gori - kazao je predsednik i dodao što joj je i posao kao i svih takvih službi da prate dešavanja i situaciju u regionu.

Na spekulacije da je "sve u Crnoj Gori odradila srpska tajna policija", Vučić je rekao da je to uradila vlada Crne Gore pa je ustoličenje završeno.

- Verujem da je CG vlada imala problema jer oni imaju tu dihotomnu, bicefalnu vlast - predsednika i vladu, i sigurno im nije bilo lako da to organizuju - dodao je predsednik.

- Verujem da je CG vlada imala problema jer oni imaju tu dihotomnu, bicefalnu vlast - predsednika i vladu, i sigurno im nije bilo lako da to organizuju - dodao je predsednik i objasnio otkud zelene zastave komita i šta one znače. On je pojasnio da je to pokret zelenaša koji je dobio ime po boji papira na kojima su posle Prvog svetskog rata štampali materijal. Oni nisu bili za ujedinjenje sa Srbijom već za konfederalni i federalni status a onda i potpuno protiv ujedinjenja. Tu ideologiju je produžio ubijeni Sekula Drljević a nastavio je Savić Marković koji je bio Crnogorac ali i ustaški namesnik.

Pakleni politički plan

- Oni su želeli da mitropoliju odvoje od majke SPC i da je prvo proglase u početku pravoslavnom crkvom u CG a ne odmah crbnogorskom a koja bi bila i za Crnogorce i Srbe, te da se vremenom Srbi asimiluju i da nastane jasna dvotrećinska većina crnogorskog pravoslavnog naroda. To je bio politički plan koji su pokušali da izguraju a onda sam im kriv ja, kriva Srbija jer smo prepoznali njihov plan i njihovu ideju i počeli o tome javno da govorimo.

- Zamislite da se to desilo kod nas... I da sam ja to predvodio bio bih obešen, ne od našeg naroda nego od Brisela, Vašingorna... jer je sve dozvoljeno protiv Srbije... otud kampanja protiv SPC kojoj se čak pridružio i Bakir Izetbegović za kog sam mislio da se razume u šerijatsko pravo ali nisam znao da se razume i u pravoslavlje - pojasnio je predsednik Srbije i dodao da nemamo niti smo ikada imali aspiracije ni namere da nekog pokoravamo.

Tačno je da se od ustoličenja bilo odustalo, dobro je da je promenjena odluka

Vučić je izjavio danas da je tačno da je ustoličenje mitropolita crnogorsko primorskog SPC Joankija na Cetinju bilo odloženo i da je dobro što je vlada Crne Gore promenila odluku.

"Dobro je što je vlada promenila odluku tokom noći. Nisu mediji u Srbiji pogrešili, bilo je tačno da nije trebalo da se dogodi ustoličenje, to je bilo mišljenje njihove direkcije policije i najvećeg dela vlade a onda je ta odluka negde oko jedan sat promenjena jer su patrijarh i mitropolit insisitirali na ustoličenju. Dobro je da je promenjena i čestitam premiejru Krivokapiću što je pokazao da država ima instrumente i da može da sprovede u delo ono što je namerila da uradi", rekao je Vučić za TV Prva. On je rekao da je mitropolitu Joanikiju već čestitao na ustoličenju "dan ranije".

"On je na veoma važnom mestu i mora da brine o celokupnom vernom narodu u Crnoj Gori i da radi dodatno na pomirenju, smirivanju starsti i tenzija. Verujem da će zajedno sa patrijarhom nastaviti to da čini a naše je da sagledavamo posledice", dodao je.

Govoreći o protestima i neredima na Cetinju uoči ustoličenja Vučić je rekao da je to bilo "logično očekivati". Odgovarajući na pitanje Vučić je kazao da su o bezbednosti patrijarha i mitropolita na Cetinju brinuli "različiti ljudi" i da "sve zasluge pripadaju vladi Crne Gore" dok je srpska Bezbednosno-informativna agencija prikupljala podatke "i o dogadjima u Crnoj Gori celu noć obaveštavala rukovodstvo Srbije".

"Važno je da je vlada Crne Gore, iako im je bilo sve otežano... uspela da uradi svoj posao i dovela do toga da ustoličenje može da se sprovede u Cetinjskom manastiru", rekao je.

