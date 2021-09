ČUČKOVIĆ O DEŠAVANJIMA NA CETINJU: Važna je poruka predsednika Vučića - Srbija više neće biti poligon za KRIMINALNE HORDE! (VIDEO)

Kako predsednik opštine Obrenovac Milan Čučković ističe, noć pred ustoličenje mitropolita Joanikija, dokazala je, i pokazala kako funkcionišu Vlade koje ne mogu da vode nezavisnu državu u Crnoj Gori.

Kako navodi ta noć je pokazala da su ministri otkazali poslušnost, i da predsednik Vlade ne može samostalno da donese odluku, i ono, što je, kako ističe najvažnije, jeste i poruka Aleksandra Vučića Milu Đukanoviću, a to je da Srbija više neće biti poligon za kriminalne horde.

- Drago mi je to što su konačno srpske službe izveštavale srpskog, a ne crnogorskog predsednika. Jer to ranije nije bila praksa - priča Čučković.

Govoreći o kriminalu u Crnoj Gori, Čučković se dotakao nedavnog hapšenja u Novom Sadu, ističući da je Srbija dokazala koliko je moćna i bez uticaja javnih sila, dodajući da je u pitanju nova Srbija u poređenju sa 2014. godinom.

Čučković ističe da je lepo živeti u mirnoj i uređenoj državi, gde svaki građanin shvata da živimo u nezavisnoj državi nasuprot Crnoj Gori i slično.

- Zahvaljujući predsedniku živimo normalno u uređenoj državi - priča Čučković.

Čučković je govoreći o uspešnoj infrastrukturnoj gradnji u Srbiji, istakao da je za Obrenovac od izuzetnog značaja nova brza deonica Novi Beograd - Surčin, jer će direktno moći stići do grada, kao i do autobuske stanice do Novog Beograda.

Urednik političke rubrike u Informeru Milan Dobromirović, objašnjava da sve što se desilo na Cetinju jeste dokaz da su pristalice Đukanovića bile spremne na sve.

- Došli su na ideju nemira i protesta, a onda bi za to okrivili Srbiju, SPC i Vučića. Ispali bi da smo mi krivi jer smo insistirali da se ustoličenje odigra na Cetinju, iako se to godinama unazad dešava, kao običaj. I podaci koji su stiglu su tačni. Oni su spremili zolju da obore helikopter. Iako to deluje nerealno, mene zanima, zašto dvojica pilota nisu želela da obave misiju? Očigledno je da se tu nešto kovalo... - kaže Dobromirović.

Govoreći o veljoviću, Dobromirović ističe da je on zasigurno imao ove informacije, zbog čega se ponašao osiono i bahato.

- Sigurno ste videli snimak, posle njega lete Molotovljevi kokteli i svašta nešto. Malo pre ustoličenja, uhapšen je i čovek sa oružjem... Dakle, Milove pristalice su bile dobro koordinirane, i na sve sreću, nije bilo žrtava - priča Dobromirović.

