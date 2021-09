ORLIĆ: Tajkunski kartel iz bivšeg režima lažima napada Vučića

Vladimir Orlić, član Predsedništva Srpske napredne stranke, rekao je da kad sledeći put tajkunsko - mafijaški kartel iz bivšeg režima reši da salvom laži i gluposti napadne Aleksandra Vučića i državu, neka makar pošalje nekog ko nije sudski utvrđena lažovčina i presuđeni lopov poput Aleksića, secikese iz Trstenika.

- Ili nemaju nikog ko nije tog profila? Realno: kakve gazde - takvi im i megafoni - rekao je Orlić i dodao:

- Kad krenu na temu "kako je upropašćen PKB" - obavezno neka pitaju Đilasa i Jeremića: kako su uspeli da ovo preduzeće upropaste za više od 80 miliona evra, za samo par godina? Toliku je štetu PKB napravio lično žuti tajkun od 2010. do trenutka kad ga je narod oterao. I kako se zadužuje preko tuđih leđa - on najbolje zna. Zna i Aleksić lično mnogo toga, na primer: kako se prave malverzacije sa zemljištem, pa ekskluzivne lokacije za gradnju praktično džabe dobije firma njegovih ortaka, a u stanove se potom useli... pogodite ko? U pričama o muljačini takvi uvek polaze od sebe, jer jedino tako umeju da razmišljaju. Nema to baš nikakve veze sa PKB, u koji je poslednje 3 godine investirano dvostruko više nego što je bila ugovorna obaveza. I koji danas radi, uz rekordne prinose. Tajkunima i lopužama nije pošlo za rukom da ga upropaste i potom preuzmu besplatno. To je ono što ih boli, jednako kao današnji rezultati.

Prema Orlićevim rečima, pre nego što kažu "uništava se ekonomija" - neka se osvrnu na prosečnu platu od 320 evra u vreme Đilasa i Jeremića, pa neka je uporede sa današnjih 560 evra.

- Neka pogledaju minimalnu zaradu, koja je više nego duplirana u poslednjih par godina. Neka se sete pola miliona ljudi koje su ostavili bez posla, pa neka to uporede sa stotinama novih fabrika koje je lično otvorio Aleksandar Vučić, stotinama hiljada ljudi zaposlenih u njegovo vreme. Pa i poljoprivredu neka pogledaju slobodno, na prvom mestu ti nesrećni Aleksići - koje nije sramota da od ove države uzmu subvenciju za traktor, a onda tu istu državu pljuju na sva usta - istakao ej Orlić i dodao:

- Misle da će stvarno nekog ubediti da je bilo bolje u njihovo vreme: kad se pravila samo šteta u desetinama miliona evra godišnje? Kad nije ni bilo izgradnje auto-puteva, pa ni šanse da bilo gde zemljište vredi više? Kad je i plata i penzija bila samo manja, nezaposlenost neuporedivo veća, a budućnosti za običan narod nije bilo ni za lek? Teško da će bilo koga uspeti da ubede. Vreme kad su Đilasi krali u stotinama miliona, Jeremići se bahatili i trgovali državom, a pilićari Aleksići se mastili u svojim kombinacijama - nedostaje samo njima. Pošten i pristojan svet u to vreme mraka nema nameru da se vraća, nikada. Ako tajkuni i mafijaši ne veruju da je tako - dobiće odgovor naroda na izborima. Dobiće ga, snažno i ubedljivo kao nikada ranije, od Srbije koja jasno stoji uz predsednika Aleksandra Vučića i njegovu politiku rezultata, razvoja i izgradnje budućnosti za sve u ovoj zemlji. Toj politici presuđeni lažovi i dokazani lopovi nisu ni do kolena, nju ni parama koje ste opljačkali, ni sirovim pretnjama - ne možete da pobedite.