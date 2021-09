Vučić: Mnogo važnih događaja je pred našom zemljom! Dok sam živ boriću se protiv onih koji pokušavaju Srbiju da razore!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je dolazak Angele Merkel, koja stiže u bilateralnu posetu Beogradu, i istakao da mu je velika čast što ima priliku da je ugosti na kraju njenog mandata.

"Imao sam čast i priliku da je ugostim na kraju njenog mandata. Mislim da će to biti, dok je kancelarka, i moguće jedna od poslednjih poseta i velika čast za Srbiju", rekao je Vučić.

Kako kaže, Nemačka je jedan od najbitnijih trgovinskih partnera Srbije.

"Očekujemo da pređemo 6 milijardi ukupne razmene, i ta razlika između Nemačke i drugih zemalja je iz godine u godinu sve veća. Ona je prvi trgovinski partner i veoma je važna za Srbiju, jedan je od najvećih investitora u našu zemlju", rekao je Vučić.

Predsednik je rekao da kada Nemci dođu, dođu da ostanu i da ulažu dugoročno.

"U odnosu na 2010. smo za dva i po puta uvećali trgovinsku razmenu sa Nemačkom. Čak je rast našeg izvoza u Nemačku porastao i pokazuje koliko je naša ekonomija u prethodnim godina napredovala", rekao je Vučić i dodao da će sa njom razgovarati i o svim bitnim regionalnim pitanjima.

Predsednik je rekao da će se raditi na brzoj pruzi Beograd-Niš-Preševo.

"Dočekujući Angelu Merkel daćemo sve od sebe da pokažemo poštovanje prema ženi koja je 16 godina bila na čelu Nemačke i uspešno čuvala stabilnost čitavog kontinenta", rekao je Vučić.

Predsednik je najavio da će i Ursula Fon der Lajen isto doći u posetu Srbiji.

"Septembar je pun važnih događaja za Srbiju" dodao je Vučić i najavio sastanak sa izaslanikom EU za dijalog Beograda i Prištine Miroslavom Lajčekom.

Vučić je govoreći o situaciji u regionu, dodao da su se čudne stvari događale u prethodnih 48 sati.

"Za našu zemlju mir je od presudnog značaja. Sve što smo uspeli da uradimo u našoj zemlji prethodnih godina, uspeli smo zato što smo čuvali mir i stabilnost i smatrali da je od političkih poena život mnogo bitniji i da je ispred svega", rekao je Vučić.

Kako kaže, ne vidi potrebu za bilo kakvim izlaganjem opasnosti građane Srbije.

Vučić je rekao da je postignut mali napredak po pitanju nestalih na KiM.

"Albanska strana ne želi nikakav dogovor, ali ni nikakav razgovor. Ono sa čim dolaze u Brisel uvredljivo je za svakoga. Danas smo razgovarali i sa predstavnicima OEBS-a o situaciji na jugu Srbije. Uradićemo sve što možemo da deo Albanaca uvedemo u sistem Srbije, ali ono što ćemo tražiti, takođe, to je da se dobro zna kojoj državi pripadaju i oko toga nema polemike", rekao je Vučić.

Govoreći o događajima u Crnoj Gori, istakao je da, iako je pozvan da prisustvuje ustoličenju, ipak nije otišao.

"Istakao sam i u pismu Joanikiju da je jako bitno održati mir i poštovati samostalnost Crne Gore. Kako je ustoličen mitropolit, tako su iz celog regiona krenuli napadi na mene.

Kako kaže, vodi se besmislena kampanja o tome kako sam je on lično upravljao ustoličenjem na Cetinju.

"Ja nisam razgovarao ni sa Krivokapićem niti sa Abazovićem koji su bili upućeni u ceo slučaj. Takođe, neki su me napali da želim preko crkve da pravim veliku Srbiju. Vidi se orkestrirana i organizovana kampanja", rekao je Vučić i dodao da je ovog puta nešto snažnija jer neki ljudi teško trpe svoj politički poraz.

"Ovo nas dovodi do zaključka da mnogi to rade zato što još od sticanja nezavisnosti Kraljevine Srbije, do Republike Srbije, postojali su pokušaji da se Srbija koja je uvek bila najveća, da se iskontroliše i da se ne dozvoli da štrči ni po koju cenu. Ona nikome nije smetala do 2011. jer je bila slaba i razjedinjena", rekao je Vučić i dodao da je tada bila dobar partner svima jer nikome, kako dodaje, nije smetala.

Kako kaže, očekuje da sada Srbija prvi put pretekne Hrvatsku i Sloveniju po bruto domaćem proizvodu prvi put u istoriji.

"Ono što je za nas opasnost jeste to što će različite sile pokušavati da spuste snagu i moć Srbije i da pomažu svima drugima kako bi mogli da obuzdaju moć naše zemlje", rekao je Vučić.

Vučić je zamolio građane Srbije da čuvaju jedinstvo naroda i da ne dopustimo da Srbiju oslabe, već da se i dalje razvija.

"Srbija nije zainteresovana da ruši nezavisnost niti Hrvatske, niti Crne Gore niti bilo koga... Ne interesuju nas ratovi ni sukobi, i nećemo da ih imamo. Dovoljno smo pametni da znamo da treba da nas interesuju samo ekonomija i saradnja", rekao je Vučić.

Kako kaže, voleo bi da drugi ne pokušavaju da oslabe našu zemlju različitim hibridnim metodama.

"Ničiju samostalnost nećemo da urušavamo niti nas to zanima. Imamo mnogo posla u našoj zemlji i mnogo toga što moramo da uradimo. Otvaramo škole, bolnice, domove zdravlja i kliničke centre. Otvaraćemo mnogo fabrika, već u oktobru otvarano novu u Blacu", rekao je Vučić.

Predsednik je istakao da smo jedni drugima potrebni i da samo ako budemo razumeli jedni druge, da ćemo moći da opstajemo.

"Nadam se da će Crna Gora moći da prevaziđe svoje unutrašnje podele. Što se nas tiče, ni na koji način ne želimo da utičemo na bilo koju stranu, osim ako možemo da pomognemo na neki način", rekao je Vučić.

Vučić je rekao da do kraja godine očekuje stopu rasta od 7,5 posto.

"Time bismo imali osnovu za održivo povećanje plata i penzija. Naš cilj je da držimo stopu javnog duga do 60 odsto. Svega nekoliko zemalja ima manju stopu javnog duga od Srbije. Verujem da ćemo 1. decembra imati započetu izgradnju 10 auto-puteva i brzih saobraćajnica i to je rekord u Evropi", rekao je predsednik.

Vučić je, odgovarajući na pitanje novinara, rekao da je bitno da se vodi dijalog i da se razgovara i istakao je da je to jedini način za rešavanje problema.

"To je ono što je pozitivna tekovina, uvek je važno razgovarati. Kada je u pitanju razgovor u subotu, sa predstavnicima opozicije, verujem da smo mnogo toga prihvatili, od finanijskih stvari, samog izbornog procesa. Ali, kažite mi da li će neko biti toliko fer da kaže da se vlast ponašala fer i korektno. Ali, mislim da je postignut značajan napredak u razumevanju", rekao je Vučić.

Kako kaže, oni bi da se dočepaju novca i da mogu ponovo da uzimaju od građana a da im ne vrate ništa. Dodaje da je to smisao njihove politike.

Kako kaže, posao je Srbije da snaži zemlju, da upozori narod, ali da nema ni kuknjave i žalopojke. Dodaje da treba još više da se snaži ekonomska pozicija, da se grade prijateljstva i da se jača pozicija Srbije.

Vučić je dodao da su najave da će ustoličenje patrijarha Porfirija u Pećkoj patrijaršiji biti zabranjeno samo nastavak kampanje protiv srpskog naroda.

"Zašto me porede sa Miloševićem? Zato što pokušavaju da sve svode na devedesete godine jer ne mogu da se pohvale činjenicama. Moraju da se bave pričanjem neistina. Najlakša je matrica za zapad kad kažu Vučić je kao Milošević. Ti napadi su uvek naručeni. Možete videti kako služba jedne zemlje radi. Tačno vidite ko je meta i tema. U jednom danu izlaze isti tekstovi. To pokazuje njihovu nemoć", kaže Vučić.

Predsednik je naglasio da ga ne zanima šta njegovi politički protivnici svakog dana govore i pišu o njemu već samo razmišlja o onome što će da ostane iza njega:

"Dok sam živ boriću se protiv onih koji su Srbiju razarali i koji Srbiju danas pokušavaju da razore. Narod uvek kaže na kraju. Imaju veliku šansu da pobede, ali mi ćemo da se borimo našim rezultatima i pozitivnom kampanjom. Ja im unapred čestitam. Možda pobede i u prvom krugu", rekao je Vučić i dodao da se još ne zna ko će biti kandidat SNS na izborima.

Priština prema njegovim rečima uzalud traži od Indije da prizna nezavisnost Kosova i napominje da će tražiti od međunarodne zajednice da reaguje zbog presude članu Srpske liste Ivanu Todosijeviću, koji je osuđen jer je rekao da je masakr u Račku propaganda.

