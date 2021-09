Šapić: BRIGOM O BANATU NASTAVLjAMO DA OSNAŽUJEMO SRBIJU!

Potpredsednik Glavnog odbora Srpske napredne stranke Aleksandar Šapić istakao je da će Vlada Srbije u narednom periodu nastaviti sa ulaganjima koja će značajno osnažiti Severnobanatski i Srednjebanatski okrug i tom prilikom razgovarao sa građanima Kikinde i Zrenjanina.

"Kako je i predsednik Vučić nedavno najavio, Srbija će u narednom periodu biti okrenuta srednjem i posebno severnom Banatu koji je, nažalost, najpasivniji deo Vojvodine. Očekuju se nove investicije i još veća ulaganja, da pomognemo da Kneževac, Čoka, Senta i mnoga druga mesta postanu još bolja i kvalitetnija za život njihovih građana", rekao je Šapić.

Naglasio je da će izgradnja brze saobraćajnice Bački breg, Sombor, Kikinda, Nakovo, ukupne dužine 175 km, biti od izuzetnog značaja za ovaj kraj, jer će spojiti Bačku i Banat, odnosno granične prelaze Bački breg sa Mađarskom i Nakovo sa Rumunijom.

"Do kraja godine se očekuje početak izgradnje prvih 22 km puta od Bačkog brega do Sombora. Ova saobraćajnica omogućiće da se od Sombora, preko Srbobrana, do Kikinde stiže za svega sat vremena. Ona ima i međunarodni značaj, jer će povezivati Hrvatsku i Rumuniju. Od presudnog značaja je i auto-put Beograd-Zrenjanin, koji će dodatno osnažiti ovaj grad. Ulaganja u infrastrukturu i njen razvoj ključna su za prosperitet čitave Srbije i na tome ćemo nastaviti svakodnevno da radimo", naveo je Šapić.

Šapić je napomenuo da je ponosan na činjenicu da suživot Srba i Mađara u ovim krajevima odiše poštovanjem i prijateljskim odnosima, a partnerstvo dve zemlje potvrđeno je i danas na zajedničkoj sednici dve Vlade u Budimpešti.

"Danas je zajednička sednica Vlade Srbije i Vlade Mađarske u Budimpešti na kojoj je potpisan Sporazum o strateškom partnerstvu dve zemlje. To je još jedan istorijski pomak u našim odnosima, a vi i vaše komšije ste najbolji primer kako to u praksi i funkcioniše", zaključio je Šapić.