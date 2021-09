Pokret socijalista: Vuče, da li si za NATO ili vojnu neutralnost, patrijarha ili Mila, nezavisno Kosovo ili 'srpski svet'

"Za Vuka Draškovića samo tri pitanja - je li Kosovo nezavisno i da li je u Srebrenici bio genocid? Patrijarh ili Milo Đukanović?"

- Nema dlana iz kojeg Vuk Drašković nije lizao so. Od "sečenja ruku koje dignu turski barjak" do "ja branim muslimane iz Srebrenice", od "Milošević je sunđer pun krvi" do "Milošević je šarmantan gospodin" od potpredsednika Miloševićeve Vlade do najdoslednijeg NATO saveznika. Od Rusa decenijama uzima milione za Daninu platu, a od svih drugih koliko god da daju za mržnju prema Rusima.

Za Vuka Draškovića samo tri pitanja - je li Kosovo nezavisno i da li je u Srebrenici bio genocid? Patrijarh ili Milo Đukanović? Od odgovora zavisi da li mu je do zvanične državne politke ili milosti ambasada koje mu se raduju u svakoj antisrpskoj kampanji. Ajde Vuče, odbi obezbeđenje ministarstva policije koje vodi onaj koga mrziš i reci šta je državna politika, nezavisno Kosovo ili borba za KiM, NATO pakt ili vojna neutralnost? Lani, Vuče - odgovrili su u Pokretu socijalista Vuku Draškoviću.