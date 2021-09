Predsednik Republike i vrhovni komandant Vojske Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je danas prikazu sredstava naoružanja i vojne opreme koje Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije organizuju u parku Ušće na Novom Beogradu.

Vučić je tokom obilaska vojne opreme i mašina istakao da su svi pripadnici Vojske Srbije dokazali koliko vole i bore se za našu zemlju, ali i porazgovarao sa pripadnicima vojske.

Nakon obilaska predsednik se obraćtio Građanima.

Nakon što je obišao naoružanje vojske Srbije, Vučić je pozvao sve građane Beograda da dođu na Ušće, kako bi videli čime raspolaže Vojska Srbije.

- Moći će da vide pancire, Mig 35, Nore, pasarse, "Lazare", "Miloše" puške, snajpere, dronove, na koje sve višenade polažemo i ulažemo - rekao je Vučić.

- Videćete koliko je veća naša snaga danas, nego nekada. Imamo preko 25 helikoptera više nego pre neku godinu. jer kada imate pancir, i kada ih nabavljate, a nabavljate i druga sredstva za protivvazdušnu odbranu, to je uspeh - dodao je potom Vučić.

Kako je istakao, 70 odsto vojske dolazi sa juga Srbije.

- Deo sa zapada, istoka, najmanje sa severa. Moraćemo da povećavamo plate da bi ljudi videli da vredi biti u vojci Srbije - podvukao je Vučić.

Vučić je, odgovarajući na pitanje o Kosovu, istakao da je važno da se održi mir i stabilnost.

- Vi ne možete da utičete na iracionalne poteze - kaže Vučić.

Govoreći o nekadašnjem uništavanju vojne opreme, Vučić ističe da su to najčešće bile strele, ali to sada nije slučaj.

- Mi danas razvijamo našu vojsku, vojno smo neutralni. Mi smo nezavisna i slobodna zemlja, zato moramo da brinemo o svom oružju i oruđu. I ova igla, i strele, danas ih imamo. Obnovili smo sve rezerve. Rezerve hrane su na 100 odsto, i snabdeli smo se za sve, i dali nikad više novca, a ono što nam fali su ljudi. I povećaćemo plate i motivisati ih dodatno - podvukao je Vučić.

Kako je dodao, ljudi koji su mu prema Jankovićevim rečima "radili o glavi" jesu predstavnici zemalja, znajući koji su zvaničnici u pitanju.

- Ja ne znam zašto bih ja bio u bilo čijem interesu ako Srbija napreduje više od ostalih? Srbija je kada sma došao na vlast bila 4. po platama, sada je prva. Stopa javnog duga bila je najveća, a danas to nije slučaj. Imali smo najveću stopu nezaposlenih 2012. godine, a danas su ti brojevi na 9, 10 kada je u pitanju stopa nezaposlenosti. Što da me vole? Jesam im iz oka ispao? Neće oni da čuvaju interese Srbije. To je naš posao, a njima je posao da štite interese svojih zemalja - rekao je Vučić.

Kako je dodao, pojedini zvaničnici su tim potezima pokazivali koliko žele dobro svojoj zemlji, a koliko lošeg našoj.

- Ne mislim da su oni hteli da me ubiju, njima je samo neko dostavljao moj kardiovaskularni karton. Umreti nije strašno, to čeka sve nas. Da li ćete godinu ranije ili 10 kasnije, isto je. Bitno je samo ono što ostavljate iza sebe. Znam posle kog mog odlaska u bolnicu su mogli da dođu do takvih papira. Ali, ima tu dosta analiza, njenoga izjava je važna za istoriju Srbije, kao i svedočenje Simonovića povodom bojkota - nastavio je predsednik.

Vučić je dodao da će se o ovakvim stvarima pisati narednih 10 ili 20 godina, ističući da će, dok je na poziciji predsednika voditi računa samo o interesima Srbije, gde će za takvu politiku morati da plati određenu cenu.

- Imate 495 medija negativnog karaktera o meni, a 212 pozitivno, 700 je neutralno. Svi predstavnici vlasti nemaju ukupno toliko loših vesti kao ja - dodao je Vučić.

- Vi ne možete da pobedite rezultat, vi možete da kažete da je vojska slaba, ali onda dođete ovde i vidite koliko smo jači u odnosu na poslednjih 7 godina - nastavio je Vučić.

Povodom "trojanskog konja" u Srbiji, Vučić kaže da je ljudska priroda je takva da je sujetna.

- Za ljude o kojima se samo lepo piše, nikada neće pobediti. Ljudi glasaju za energiju, borbu, a ne tričave pokušaje - nastavio je Vučić.

- Taj Lutovac i ostali, oni sada imaju svoje probleme, da se obračunaju sa ekolozima, jer su oni s aonima "Ne davimo Beograd" jači od njih. Oni neka rade svoj posao, a mi naš. Voleli bismo da se bore na izborima. To "na majke mi, na dođem ti" ne prihvatam. Neka dođu, pa neka pobede, mi na tajkunske priče više ne padamo. Želim im uspeh na izborima, a ja poručujem da ćemo da se borimo -dodao je Vučić.