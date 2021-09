'NA KONFERENCIJI VUČIĆA I MERKEL SVE BILO PO USTALJENOJ PRAKSI' Suzana Vasiljević: Srpski mediji unapred obavešteni o protokolu

Savetnica za medije predsednika Republike Suzana Vasiljević izjavila je danas da su za posetu kancelarke Angele Merkel svi mediji u Srbiji bili ranije obavešteni da će moći da prate posetu, ali ne i zajedničku konferenciju zbog epidemioloških mera, kao i da će svaka medijska grupacija moći da pošalje jedan svoj mediji.

Vasiljević je za TV Prva tako odgovorila na kritike da "Njuz maks adriji" nije bilo dozvoljeno prisustvo i dodala da je ona obavestila direktora TV N1 Igora Božića da iz grupacije "Junajted medija" može konfernciji da prisustvuje jedan mediji.

"On mi je odgovorio da će u tom slučaju biti poslat TV N1 i da će on obavestiti direktora 'Njuz maks adrije' Slobodana Georgieva. Šta se između njih dvojice desilo, to nije ni moj problem ni predsednika, već u njihovoj internoj komunikaciji", rekla je Vasiljević.

Istakla je da je nemačka strana uputila molbu da se na konferenciji za medije poštuju epidemiloške mere i da stolice sa sve četiri strane imaju po metar i po odstojanja.

Ona je navela da konferenciji nisu mogli da prisustvuju ni Alo, Informer, B92... Dodaje da su odabrali elektronske medije, televizije i agencije koje će moći da pokriju događaj i od kojih će drugi mediji moći da preuzmu materijal.

Upitana da prokomentariše kritiku novinara Vukašina Obradovića da su "samo odabrani, RTS i Tanjug, imali mogućnost da postave pitanja Angeli Merkel da se ne bi talasalo", Vasiljević je kazala da je praksa kada dolaze strani zvaničnici da se postave samo po dva pitanja.

Vasiljević je istakla da je to praksa ne samo u našoj zemlji, već svuda u svetu, da na konferencijama, kada strani zvaničnik dolazi u neku zemlju, novinari mogu da postave po jedno, dva ili da nema pitanja, kao što je, podseća, bio slučaj kada je predsednik Kine boravio u našoj zemlji.

Ističe da su se o broju pitanja dogovarali sa nemačkom stranom.

"Obradović je zaboravio da pomene da su pored Tanjuga i RTS-a pitanja postavljali i nemačka agencija DPA i kolega iz 'Zidojče cajtunga", rekla je Vasiljević i ukazala da DPA nikada nije bila agencija koja je bila na strani vlasti i koja ima kritički stav prema vlastima u Srbiji.

Dodaje da nisu zahtevali pitanja od srpskih medija i istakla da je RTS, kao nacionalna televizija, koja je radila i prenos tog događaja, imala pravo na pitanja, kao i uvek kada dolaze strani zvaničnici.

Vasiljević je istakla da se pitanja tako raspoređuju i u Berlinu i u Londonu i dodala da je tako bilo i na jučerašnjoj konferenciji u Tirani.

Istakla je da se i Tanjug javio za pitanje i dodala da je pokušao da dođe i do intervjua sa kancelarkom Merkel, najpre preko Predsedništva, a potom i preko Ambasade Nemačke.

Vasiljević je zaključila da je poseta kancelarke bila toliko uspešna da su je kritičari želeli pokvariti time da kao glavnu temu nametnu to što nisu mogli da uđu na konferenciju za medije.

Vukašin Obradović za list "Danas" izjavio je da je boravak Merkelove u Srbiji očigledno pažljivo planiran i da je "čak unarped predviđeno ko će i koja pitanja da postavi", kako se ne bi "talasalo" sa pitanjima koja nisu u korist predsednika.

U istom tesktu, direktor "Njuz maks adrije" Slobodan Georgiev naveo je da novinarima tog medija nisu mogli da prisustvuju konferenciji, iako su poslali akreditacije.