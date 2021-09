GRANDIOZAN PRIZOR! Srpske ambasade, konzulati i misije u znaku trobojki! Zastave Srbije vijore SVUDA U SVETU!

Sve ambasade, konzulati i misije Republike Srbije širom sveta osvanuli su danas okićeni srpskim trobojkama, povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave.

U svih 109 diplomatsko-konzularnih predstavništva Srbije na svim kontinentima, od Pretorije do Osla, od Kanbere do Moskve, od Čikaga do Tokija, u regionu, državama EU, afričkim zemljama, Bliskom i Delekom Istoku, Južnoj i Severnoj Americi danas je, u bojama srpske zastave, prigodno obeležen današnji praznik.

U obeležavanje praznika na ovaj način su se uključila i udruženja srpske dijaspore, koja okupljaju, kako iseljenike iz Srbije, tako i Srbe iz svih država regiona.

Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave je državni praznik koji se 15. septembra praznuje u Republici Srbiji i Republici Srpskoj.

Praznik je simbolično ustanovljen na dan kada je 1918. godine počeo proboj Solunskog fronta, a praznuje se od 2020. godine.

Autor: