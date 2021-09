ANĐELKOVIĆ: Srbija se konsoliduje kao ozbiljna država, i počinje da nastupa identitetski - OVO JE TEK POČETAK! (VIDEO)

Dragomir Anđelković, politički analitičar, je povodom jučerašnjeg obeležavanja "Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave" istakao da mnoge boli to, što je Srbija počela da podseća na istinu, kako o tome ko su Srbi, tako i gde smo nastanjeni i naseljeni.

- Srpski narod je jedini narod na ovom prostoru koji ima istorijske korene. Imali smo državu u srednjem veku, novom veku, imamo kontinuitet kulture. Imamo Hrvate koji su izmislili da imaju državu u srednjem veku, izmišljenog kralja, nema izvora. Bio je knez, njih je bilo... Njima se završava priča u istoriji o državnosti, tamo, gde u kreće naša - rekao je Anđelković.

Kako je dodao Anđelković, postoji period mraka na Balkanu, gde se ne zna puno o istoriji slovenskih naroda u 11. veku. Kako je dodao, Srbi ne potenciraju na tome, jer nema dokaza, a u momentima kada počinje reka izvora, kod Hrvata se sve gasi.

- Sve kreće od Hrvata. Oni imaju političara iz 20. veka. Ivu Pila, koji je naporavio takav pristup, da s euvek ide protiv Srba. Njihov model delovanja protiv Srba su prihvatili i novi narodi, i zato je sve baš tako kako izgleda - nastavljao je Anđelković.

Anđelković napominje da do 1918. godine, niko kod nas ne bi rekao da je neko bosanski Srbin, austrijski Srbin, itd. Kako je dodao, kada se pojavilo jugoslovenstvo, Srbi su ga prihvatili, a kada je Jugoslavija nestala, Srbi su se našli u "šizofreniji".

- Generacije su kroz to prošle, ostali su tragovi o svesti. Ja kad pričam sa ljudima, kažu da su u Beču sreli neke Jugoviće. Pa to su Srbi, nije neki Hrvat rekao da je Jugović. Zato nam se to dodatno dešava - kaže Anđelković za Pink.

Velika je stvar to što izlazimo iz okupacionizma. Srbija se konsoliduje kao ozbiljna država, i identitetski da nastupa, ovo je početak, svetionik - podvukao je Anđelković.

Filip Rodić, pomoćnik urednika nedeljnika "Pečat", govoreći navodima da crnogorska pravoslavna crkva nije upisana na Mitropiliju crnogorsko - primorsku dodaje, da sve što pripada crkvi, treba da se vrati.

- Juče sam video da neki računaju na sve objekte koje crkva koristi, a koji su na tom zemljištu. Jedina normalna stvar koja treba da se uradi jeste da se vrati crkvi. Ista stvar je i sa Ostrogom - rekao je Rodić.

Rodić se dotakao i jučerašnje izjave predsednika Srbije, kao i navoda Saše Jankovića da su strani ambasadori posedovali lekarske izveštaje Aleksandra Vučića.

- Ko zna kakvim se pritiscima, ucenama ili "šargarepama" se dolazi do zdravstvenog kartona - zaključio je Rodić.

Autor: