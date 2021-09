VUČIĆ NAJAVIO: Predsednik Erdogan u do kraja godine u zvaničnoj poseti Srbiji

Aleksandar Vučić sastao se u Istanbulu sa predsednikom Turske Redžepom Tajipom Erdoganom, a jedna od tema bila je i nove turske investicije u Srbiju, izjavio je predsednik Srbije.

Predsednik Vučić je rekao da je sastanak protekao jako dobro i da su razgovarali o bilateralnim odnosima dve zemlje.

- Razgovarali smo o investicijama, ekonomiji, regionalnim pitanjima. Pričali smo duže od dva sata, svaki razgovor sa predsednikom Erdoganom je važan. On će posetiti Beograd do kraja godine. Turske firme kada više sve naše susrete dolaze sve više i to je nezaustavljiv proces. Višestruko smo uvećali trgovinsku razmenu. Turska je velesila i jako su nam važni dobri odnosi. To nam garantuje mir - rekao je Vučić.

Vučić je rekao da su govorili o celom regionu i dodao da Erdogan podržava dijalog Beograda i Prištine.

Vučić je tada izrazio zadovoljstvo postignutim nivom bilateralnih odnosa za koje je rekao da ih odlikuje intenzivan politički dijalog, produbljena saradnja i međusobno poverenje i poštovanje, a ocenjeno je da "izuzetan lični i profesionalni odnos dvojice predsednika značajno doprinosi razvoju političkih, ekonomskih i svih drugih veza izmedu Srbije i Turske".

- Investicije turskih kompanija u Srbiju u poslednje dve godine se intenziviraju sa perspektivom daljeg rasta - naveo je Vučić.

Inače, kada je reč o ekonomskoj saradnji dve zemlje, spoljno-trgovinska razmena iznosi više od milijardu i 300 miliona dolara, a u našoj zemlji posluje više od 800 turskih kompanija koje zapošljavaju oko 10.000 radnika.

- U politici i ekonomiji ne postoji ništa što se rešava za dan - rekao je Vučić.

Vučić je komentarisao histeriju hrvatskih medija i rekao da očekuje da ih opišu da su gori od svih srpskih tabloida zbog toga što bi i on sam potpisao 80 odsto stvari koje su napisali.

Rekao je da nikada u savremenoj istoriji, ni u jednoj zemlji, nije vođena hajka na nekoga danas, kao na njega u Hrvatskoj.

- Toliko su lepog i pozitivnog o meni napisali. Sve što kažu rado bih potpisao i prihvatio. Optužiće ih da su gori od srpskih tabloida. Nikada ovakva kampanja nije bila protiv nekog sa toliko naručenih tekstova u svim hrvatskim medijima. Ono što im je najbolnije, pored priča o tome kako Srbija nabavlja oružje, priče o srpskoj zastavi je ona j naslov "Neće nas Srbija još desetljećima stići". Oni tu ne govore o apsolutnom BDP već o BDP po glavi stanovnika, ali se i taj odnos menja i sve više smanjuje. Mi njima čestitamo što su ekonomski napredovali i postali deo EU i NATO i tako ostvarili svoje snove. Ponoviću još jednom, Srbija se neće plašiti i stideti svojih uspeha. Bežali su nam u ukupnom BDP-u, a sada ćemo završti godinu približno. Srbija stiže i prestiže Hrvatsku po svim ekonomskim parametrima i to je ono što ih najviše boli. Čestitam im na svim uspesima, ali ja se radujem svim uspesima moje zemlje, radujem se i naoružanju i našoj jakoj vojsci koja nikog ne napada, niti ima želju, već štiti interese Srbije i srpskog naroda. Radujem se jakoj Srbiji - kaže Vučić.

