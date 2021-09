Janjić: Tablice su samo početak Kurtijevih mera reciprociteta, Lajčak ne razume, a to vodi u rat

Odluka Prištine u uvođenju reciprociteta u slučaju registarskih oznaka nije kraj, nego samo početak mera kosovskog premijera Aljbina Kurtija prema Srbiji, a reciprocitet je opasan i nije politika normalizacije što, nažalost, ne razume specijalni izaslanik EU za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak, kaže analitičar Dušan Janjić.

On je za Kosovo onlajn rekao da gde god se vodila politika reciprociteta u Evropi, to je završavalo ratovima.

"Politika reciprociteta je politika vlade Aljbina Kurtija. Očigledno to moraju da shvate i Beograd i Brisel. On je to najavljivao i u prvom i sada u drugom mandate", rekao je Janjić.

Navodi da je Priština konkretnu meru, odgovor na tablice, najavljivala u pripremi za sastanak pre nedelju dana u Briselu, kao i u prištinskim medijima.

"Niko nije iznenađen oko datuma i konkretne mere", kaže Janjić i navodi da je siguran da Beograd neće ući u konflikt i da se zna da bi, ako bi Srbija krenula putem reciprociteta, u ekonomskom i političkom smislu izgubila Kosovo.

Naveo je da reciprocitet znači "tuk na utuk" i da to nije politika normalizacije.

"Dijalog je o politici normalizacije i tako je definisano stavovima Generalne skupštine UN", naveo je Janjić.

Spada, kaže, među one koji su Lajčaku od prvog dana mandata pokušavali da objasne da to nije birokratska igra.

“Naprotiv, on ne samo da to ne razume, nego je i omogućio da Borelj dođe i da prisustvuje otvaranju, odnosno spajanju granice na Merdarima, a obojica su prošle godine proglasili da je Priština suspendovala takse. Priština nije suspendovala takse prošle godine. Priština je takse BiH potpuno ukunila, Srbiji privremeno i najavila čitav paket mera reciprociteta i u ekonomiji”, kaže Janjić.

Smatra da ovo nije kraj, nego početak mera Aljbina Kurtija za koga kaže da očigledno želi da na ovaj način dobije izbore.

"Srbija je tolerisala i išla u dijalog, da se Aleksandar Vučić nije pojavio na pregovorima bio bi proglašen za krivca. Srbija s pravom nije opominjala Lajčaka, jer je njegov posao da zna šta znači reciprocitet, a s druge strane, ima mogućnost da koristi i sigurno će koristiti ovu privremenu krizu na severu da pritiska više”, rekao je Janjić.

On smatra da time što Lajčak skraćuje program posete u Beogradu pokazuje da ne razume problem kojim se bavi, a da time, kao i izostavljanjem susreta sa poslovnim ljudima u Srbiji koji bi mogli da mu kažu šta se dešava sa politikom reciprociteta opet pokazuje nejednak tretman Srbije i Kosova.

"U Srbiji se zadovoljava susretom sa direktorom Kancelarije za KiM Petrom Petkovićem i Vučićem i time ih dodatno opterećuje, a kad ode na Kosovo napravi 20 sastanaka i pomaže Kurtiju u tome da postoji privid da postoje neke konsultacije. Konsultacije su neophodne. Lajčak bi trebalo da ima potrebu da čuje i mnoge druge u Beogradu i da nešto nauči”, kaže Janjić.

Žao mu je, navodi, što je Lajčak pokazao da, bez obzira na iskustvo, nije dorastao krizama kakva će se otvoriti na Kosovu.