PALMA: Srbija neće biti posmatrač u progonu Srba sa Kosova i Metohije

Predsednik Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma, povodom upada specijalnih jedinica ROSU na sever Kosova i Metohije, rekao je da smo mi navikli na ta neprijatna iznenađenja od strane kosovskih Albanaca.

- Međutim, mi ne možemo da prepoznamo ko su ti mentori, te države koje im daju podršku, a da ono što se zove potpis u Briselu, koje su sastavljale te sile, koje odlučuju godinama o Srbiji, taj tekst se ne poštuje. Očigledno da kosovski Albanci žele da izazovu nered na Kosovu i Metohiji, kako bi došlo do krvoprolića - rekao je Marković i dodao:

- Mislim da Srbija zna vrlo dobro koje su namere predsednika privremenih kosovskih institucija premijera Albina Kurtija. Mi očekujemo da zemlje članice Evropske unije kao što su Nemačka i Francuska, izdaju saopštenja i kažu kosovskim albancima da se povuku i da to više ne rade.

Marković je podsetio da je Srbija napravila dobre odnose sa Albanijom.

- Sa predsednikom Albanije Edijom Ramom smo potpisali i dogovorili "Otvoreni Balkan". On dobro zna da to što kosovski Albanci rade nikome ne donosi dobro, jer ukoliko bi se desio progon Srba, Srbija to neće gledati kao posmatrač - istakao je Marković.