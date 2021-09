Vučić sa demografskog samita u Budimpešti poručio: Pojačaće se finansijski podsticaji za novčanu pomoć porodicama i deci!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić održao je glavno izlaganje na demografskom samitu u Budimpešti, sa kog je poručio da je Srbija je puno uložila u odnos sa Mađarskom, dodajući da je premijer Viktor Orban bio jako hrabar da uspostavi dobre odnose sa Srbijom.

Kako je predsednik Vučić istakao, pitanje života i preživljavanja Srbije i drugih zemalja je jedno od najvažnijih političkih pitanja.

- Zahvalio bih se Katalini, mi smo kopirali neke Mađarske mere, i nadamo se rezultatima u skorijoj budućnosti - rekao je Vučić.

- Znam kakvu smo prošlost imali, ali jako sam mu zahvalan. I na kraju krajeva smo morali da uradimo nešto sa našim odnosima. Uspeli smo da napravimo tu emotivnu promenu - naveo je Vučić.

Vučić je potom dodao, da u narednih godinu dana, neće biti bitno protiv koga Mađarska igra, jer će od sada Srbija navijati za nju, što ranije možda nije bio slučaj.

- Neverovatno je kako emocije mogu da se promene, ali da, to se desilo, i zahvalan sam Orbanu što je to omogućio - podvukao je Vučić.

Kako je istakao, pojačaće se finansijski podsticaji za novčanu pomoć porodicama i deci.

Vučić se potom osvrnuo na stanje u trenutnom vremenu, dodajući da ako odete na društvene mreže i ako postavite sliku prelepog psa, uvek ćete dobiti više lajkova, nego ako postavite sliku sa vašim detetom.

- Govorim nešto što je zabranjeno, ali, da, isprobajte to sami. I danas je nepristojno ako pričate o vašoj deci, ako pričate o porodičnim vrednostima. Možete da povredite nekog, ali, vi ste jako pristojni ako kažete da ćete da vodite ljubimca da se šiša. Možete da mi se smejete, ali tako je. Ja jako žalim tu činjenicu - objasnio je Vučić.

Kako je dodao, svi se suočavamo sa tipom liberalnog političkog marksizma, koji nas podučava da slušamo nove teorije koje će izmeniti naše živote, na način na koji ćemo izgubiti naše živote.

- Pre deset godina, vladavina prava bilo je jedino pitanje kojim smo se bavili. Nastala je logika, koja je korišćena protiv onih koji su bili neposlušni, a onda smo dobili najbitnije pitanje koje se ticalo globalnih promena. Normalno je da velike zemlje diskutuju o tome, ali koliko je to zanimljivo za Mađarsku i Srbiju? Da li je to najbitnije pitanje? Da li je to bitnije od budućnosti naših zemalja, naše dece, potomstva? - upitao je Vučić.

Predsednik Srbije dodao je da niko ne diskutuje o takvim temama, dodajući da se svi susrećemo i suočavamo sa ovakvim problemima, ali pojedini ne žele da se uhvate u koštac sa tim.

- Kada u mojoj zemlji pričamo o tome, znam da će mnogi Srbi postaviti pitanje o demografiji, umesto da pitaju ono što je važno pitanje. Iasto će se dogoditi svima, kjer postoje neki drugi ljudi, koji, neću reći da instruišu medije, ali stvaraju neki svet, iz kog ne možemo da pobegnemo, i mi smo na neki način tu zarobljeni - rekao je Vučić.

Vučić je potom istakao da je srećan jer je danas tu, dodajući da govori o idejama za budućnost, stvaranju platforme za osiguranje opstanka dveju zemalja.

- Pre 20 godina, Evropa je učestvovala u rastu sveta sa 20 odsto, a danas je to 10 odsto, za pet godina to će biti 7 odsto. za 30 godina, Nigerija će imati više stanovnika nego celokupna EU. Više stanovnika nego SAD. I onda, dragi rabin je insistirao da se ne tiče sve ekonomije, a kada pričamo o njoj, ona će imati prednost koju nikada nećemo moći da nadoknadimo - rekao je Vučić, dodajući da je vreme da se o tom pitanju reaguje.

- Treba da dođemo do budućnosti koja će održati naše nacije, i učiniti naše države živim - podvukao je Vučić.

Samit je započeo kulturnim programom, a otvorila ga je mađarska ministarka za porodicu Katalin Novak.

Na panelu će učestvovati i nekadašnji potpredsednik Sjedinjenih Američkih Država Majk Pens, premijer Slovenije Janez Janša i premijer Poljske Mateuš Moravjecki.

U okviru posete Mađarskoj, Vučić će imati i odvojene susrete sa premijerom te zemlje Viktorom Orbanom, kao i sa premijerima Slovenije i Češke Janezom Janšom i Andrejem Babišom.

U okviru Budimpeštanskog samita, u kulturnom programu učestvovaće i srpski član Predsedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik.

