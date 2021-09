Ministar Vulin: Nacrt zakona o unutrašnjim poslovima je povučen, moraćete potražiti neki drugi razlog za krv na ulicama Beograda

Ministar policije, Aleksandar Vulin istakao je danas da je Zakon o radu, koji je promenio Srbiju, dočekan demonstraciijama i pretnjama pobunom.

Kako je rekao Vulin, 1903. godine u Beogradu su izbile krvave demonstracije, jer je policija donela uredbu po kojoj su kalfe morale da u legitimaciji imaju fotografiju. 2014. godine, Zakon o radu koji je promenio Srbiju, dočekan je demonstracijama i pretnjama pobunom. Obavezno ostavljanje otisaka prstiju bilo je napadano kao kršenje sloboda i označeno kao policijska represija.

On je podsetio da bi pravno regulisanje postavljanja kamera koje bi prepoznavale lica i siluete i nemerljivo pomogle policiji da rešava ubistva i najteža krivična dela, napadnuto je od svih zapadnih nevladinih organizacija i njihovih finansijera i nalogodavaca. Borbom protiv svega novog u sektoru bezbednosti, ubice i lopovi će biti malo sigurniji, a policija i građani će biti mnogo nesigurniji." Kamere koje su London učinile bezbednim napadnute su u Beogradu, ono što je dobro za građane EU označeno je kao represija za građane Srbije. Obaveštajnim radom došli smo do informacija da je nekoliko stranih zapadnih obaveštajnih službi preko svoje agenturne mreže u medijima, nevladinim organizacijama i političkim partijama izvršilo medijsku pripremu za organizaciju nasilnih protesta koji za cilj imaju destabilizaciju Srbije. Njima srpske glave nisu bitne i spremni su da ih bacaju u besmislenim sukobima." - dodao je Vulin, pa nastavio:

"Sagledavajući sve činjenice, predsednik Vučić me je zamolio da Nacrt zakona o unutrašnjim poslovima povučem iz procedure. Predsednička se ne poriče, i ja ću to uraditi. Ovo je moj lični poraz i ja ću snositi njegove posledice, ali i ovim putem želim da upoznam javnost da ću nastaviti da se borim za bezbednu Srbiju uprkos agentima i njihovim finansijerima. Nacrt zakona o unutrašnjim poslovima je povučen, moraćete potražiti neki drugi razlog za krv na ulicama Beograda", saopštio je ministar unutrašnjih poslova Srbije Aleksandar Vulin.

