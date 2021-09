Vulin: MUP i vojska spremni da odgovore na svaku eskalaciju, učiniće sve da do sukoba ne dođe

Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin izjavio je danas da su Ministarstvo unutrašnjih poslova sa svojim jedinicama i Vojska Srbije spremni da odgovore na svaku eskalaciju, ali i da će učiniti sve da do nikakvih sukoba ne dođe i da sve bude mirno i naglasio da naoružane jedinice Prištine moraju da se povuku sa severa Kosova i Metohije.

„Srbija ima pravo da helikopterima nadleće svaki deo svoje teritorije do administrativne linije i to su naše redovne aktivnosti. Naravno da je sada naše interesovanje dodatno pojačano za taj prostor i da nas brine što naoružani ljudi stoje preko puta nenaoružanih civila“, rekao je ministar Vulin u jutarnjem programu Prve televizije. Ministar je istakao da je za mir potrebno bar dvoje i da nema alternative razgovorima, dok je za rat i sukob dovoljna jedna budala, koju, kako je ocenio, Srbija u ovoj situaciji ima sa druge strane u Prištini. „Ja se pitam šta je alternativa Evropskoj uniji, jer su pokazali da njihov potpis ništa ne važi. Devet godina je prošlo i dalje nema Zajednice srpskih opština. Šta god da se desi, oni pozivaju da se obe strane uzdrže. Od čega da se uzdrže Srbi, od toga da žive na Jarinju?“, upitao je ministar Vulin. Ocenio je da se postavlja pitanje da li Evropska unija uopšte ima bilo kakav kredibilitet da nastavi sa razgovorima, da li može da bude pokrovitelj tih razgovara ako se njen potpis ne poštuje ili ako ga ona sama ne poštuje. Ministar je istakao da je čitava ideja Prištine oko zabrane registarskih tablica bila da predsednik Srbije Aleksandar Vučić prihvati to što su uradili prvoga dana, a da se sada, kada su shvatili da on to neće, nalaze u poziciji da ne znaju šta dalje.

„Srbija ne pregovara kada joj prislonite pištolj na čelo. Srbija koju vodi Aleksandar Vučić ima dostojanstvo i stav, zna šta hoće i vrlo dobro zna šta neće. Mislili su da će predsednik Vučić prvoga dana pristati na kompromis samo da bi se situacija smirila i sada ne znaju šta će“, rekao je ministar Vulin i dodao da su Srbi pokazali jedinstvo oko svog predsednika i države.