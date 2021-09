'TO JE PROSTAKLUK' Miletić osudio psovanje majke predsednika Srbije: Ovim vređanjem ponižavaju se građani Srbije, unižava se naša država! (VIDEO)

Dejan Miletić iz Centra za proučavanje globalizacije, rekao je za Pink da je vređanje majke predsednika Srbije jako ozbiljna stvar koja ne sme da se ponavlja.

- Naravno da je to neprimereno i da je to neprimerneo. To je prostkuk, i mediji koji to prenose sa građanima komuniciraju na prostački način. Institucija predsendika koji imamo je najdemokratičnija institucija u našem društvu. Hoću da istaknem da se ovim vređanjem vređaju i građani Srbije, unižava se Srbija. To nema mesto u našem društvu - rekao je Miletić.

On je istakao da je Vučić meta napada ne samo neistomišljenika kako iz Srbije, tako i iz regiona.

Ivana Vučićević, glavna i odgovorna urednica Studija B, rekla je za Pink da je ponašanje Marka vidojkovića još jedan ju nizu pokazatelja kako se oni koje, kako navodi, Đilas plaća ponašaju.

- Primitivizam ne treba da se opravdava, takvo ponašanje ne treba tolerisati, a one koji se tako ponašaju treba strpati u zatvor. Oni stalno napadaju Vučića, a koliko ja vidim predsednik se samo branio, on nikada nikoga nije napadao ni vređao - rekla je ona.

Vučićević se upitala kako je moguće da se niko nije zapitao kako je to moguće i zbog čega takvo ponašanje nije sankcionisno.

Lav Pajkić, narodni poslanik, rekao je za Pink da je ovakvo ponašanje kakvom svedočimo odraz Đilasove opozicije.

- Oni su zadali sebi zadatak da moraju da napadaju familiju predsednika Vučića. Prvo su počeli od dece što je samo po sebi morbidno - ukazao je Pajkić.

Darko Zlojutro, novinar, rekao je za Pink da nimalo ravnodišno ne smemo da posmatramo ponašanje onih koji rad eza Đilasa jer oni ne rade za dobrobit Srbije.

- To je već viđeno. Pričamo o emisiji gospodina Vidojkovića u čijoj su emisiji do pre mesec dana jeli ćevape i rugali se na račun žrtava Veljka Belivuka, pričamo o čoveku koji dozvoli sebi da u svom programu opsuje majku predsednika Vučića - navodi on.