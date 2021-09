Drecun: Avioni nisu pretnja već upozorenje i preventiva

Predsednik skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun izjavio je večeras da to što su se helikopteri i avioni Vojske Srbije pojavili nad prelazima kao i pokreti motorizovanih jedinica nije nikome pretnja, već upozorenje i preventivna poruka Aljbinu Kurtiju da krene putem deeskalacije i da ne razmišlja o novim napetostima i sukobima sa srpskim narodom, već da se posveti razgovorima, prenosi Tanjug.

"To je naša poruka mira. Ako druga strana odustane od mirnog rešavanja problema mi ćemo primeniti sve odbrambene kapacitete koje imamo", rekao je Drecun gostujući na Tanjug televiziji.

Prema njegovim rečima, poruka Srbije je jasna i to je poruka mira.

Srbija, pojasnio je, zahteva da Priština prestane sa nasilnim akcijama, da vrati specijalne snage van severa Kosova, a od međunarodnih institucija prisutnih na Kosovu zahteva da realizuju svoj mandat i spreče Prištinu da jednostrano i nasilno promeni situaciju na terenu.

"U protivnom, ako međunarodne institucije ne budu u mogućnosti, ne žele ili ne mogu da realizuju svoj mandat, koji se tiče zaštite svih koji žive na KiM, a srpski narod je tamo najugroženiji, onda ćemo mi realiziovati taj deo mandata", rekao je Drecun.

Naveo je da neke postojeće informacije ukazuju da je deo međunarodne zajednice znao da se sprema akcija na graničnim prelazima i da to nije sprečio.

Istakao je da sada i međunarodna zajednica na Kosovu, NATO i Priština analiziraju kakvi su mogući koraci Beograda na eventualne dalje poteze Prištine.

"Jako me zabrinjava što je Priština prebacila specijalne operativne jedinice bivša ROSU u bazu Belvedere u južnom delu Mitrovice i što je tamo prebacila i specijalnu interventnu jedinicu. Oni su u bazu Belvedere prebaciili i mehanizaciju za razbijanje barikada", rekao je Drecun.

Naveo je da se Kurti sada konsultuje sa svojim saradnicima da li da ide na razbijanje barikada i da će ako se na to odluči, to sigurno dovesti do sukoba sa srpskim narodom, što nije dobro.

"Veoma je važno kako će se Priština ponašati narednih dana", istakao je on i kao mogući sledeći problematican dan naveo 1. oktobar.

Tada, objasnio je, ističe šestomesečni rok koji je odgovarajući odbor u parlamentu u Prištini dao kosovskoj vladi da četiri opštine na severu uvede u sistem plaćanja električne energije Prištini.

"Oni mogu to da iskoriste kao povod da, recimo, uzmu glavne energetske objekte na severu, a to je trafostanica Valač, akumulacija Gazivode i HE ispod brane", rekao je Drecun.

Ocenio je da je ovo za Srbiju i za dijalog sa Prištinom kritični trenutak i da Srbija ne sme da popusti Kurtiju i da mu dozvoli da nasilno nametne koncept tzv. reciprociteta, koji je ocenio kao glupost, kao i da jednostrano menja situaciju na terenu.

"Ako popustimo sada imaćemo slične situacije i kasnije, zato naš stav mora da bude čvrst i da ne odustajemo od zahteva da Priština vrati specijalne snage u svoje baze i da se ne može razgovarati sa uperenim dugim cevima i snajperima u srpski narod", naglasio je Drecun.

Istakao je da ipak veruje da će preovladati razum i da će međunarodna zajednica, koja do sada nije iskoristila svoje kapacitete da zaustavi Kurtija, te kapacitete iskoristiti.

