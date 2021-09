ISPLIVALI MRAČNI DETALJI IZ ŽIVOTA MONSTRUMA KOJI JE ZADAVIO DECU! ĐOKIĆ ZA PINK: Prijatelji tvrde da su ga mučili OVI PROBLEMI! (VIDEO)

Muškarac Harald K. poreklom iz Beča, koji je živeo u Zagrebu, pre dve noći ugušio je svoje troje dece, blizance dečaka i devojčicu, stare 7 godina, i četvorogodišnjeg sinčića, kako su preneli hrvatski mediji. Nezapamćeni zločin u Hrvatskoj dogodio se u njegovom pentahausu na tri sprata, a Harald K. je posle ubistva mališana pokušao da oduzme život sebi, međutim, preživeo je i nalazi se u bolnici.

Stevan Đokić, predsednik Centra za bezbednost istrage i odbranu DBA objašnjava da je i dalje nepoznato ko je pozvao policiju i hitnu pomoć, na čemu se i dalje radi. On je otkrio, da je njegov prijatelj, koji živi u blizini, imao priliku da vidi šta se dešavalo, a da je, u trenutku kada se policija pojavila na mestu zločina, ubrzo napunjen ceo tzv kvart.

- Tada su saznali da su deca ubijena. Priča se da im je dao tablete, a kada su počeli da se bude, ne mogu ni da izgovorim... udavio golim rukama. Čovek ne može da pričita takvu vest, a da bude ravnodušan... - istakao je Đokić.

On je dodao, da je ubica ostao živ, gde je, ispričao priču koja za sada "ne pije vodu", ističući, da je zasigurno bio pod dejstvom nekih narkotika.

- Imam prijatelja koji je radio sa njim, rekao mi je da je i ranije imao problema sa narkoticima - otkrio je Đokić.

Mirjana Rutonjić, žrtva porodičnog nasilja objašnjava da je na sve moguće načine bila potčinjena, kako materijalno, tako psihički, bez prava na izbore, na druženje.

- To je prerastalo u sve veće nasilje, i na kraju sma izolovana od svih, čak i od svoje porodice, jer je moj muž predstavio da sam ja luda. Terao me kod pdihologa, gde je njemu, umesto meni, postavljena dijagnoza, što je kasnije dovelo do kobnog dana, kada mi je pretio smrću, kada mi je objašnjavao kako će me seći, ubiti moju porodicu, kako će napraviti sanduk gde će me staviti... Onda mi je tražio da kleknem, onda mi je tražio dlaku sa glave, i ja sam mu dala, gde mi je rekao da mu toliko fali da me ubije... - rekla je Rutonjić.

Ona je istakla, da u tim trenucima to nije bila osoba za koju se udala.

- Razbio mi je telefon jer sam ja snimila sve te pretnje, tri dana sam bila bez mogućnosti da izađem, jer je celo dvorište bilo pod kamerama - objasnila je Rutonjić.

