OTVORENO PISMO ANE BRNABIĆ! Premijerka se oglasila o sramnim psovkama na Vučićev račun: Vidojković kao najizgledniji kandidat za predsednika!

Predsednik Vlade Ana Brnabić oglasila se povodom prostačkih uvreda voditelja "Nove S" Marka Vidojkovića koji je psovao majku predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću. Njeno saopštenje prenosimo u celosti:

- Delovalo je da smo taman počeli da pravimo društveni konsenzus (koliko god tiho bilo) da psovanje majke ipak nije u redu, nije pristojno i da ne bi trebalo da bude deo javnog diskursa - jer kako bi izgledalo društvo u kome ne razgovarate argumentima, već psujete očeve, majke, braće, sestru i decu, kako hoćete, kad god stignete, s kim god da se ne slažete.

Delovalo je da ćemo se, makar oko ovoga, dogovoriti i da ćemo zajedno povući ovu crvenu liniju. Delovalo je da se čak i Bodrožić malo nelagodno osećao zbog relativizacije Vidojkovićevog "prosvećenog" nastupa i pokušavao da objasni šta je, u stvari, mislio pod benignom pop-kulturom podkasta u kojoj je psovanje, jel'te dozvoljeno, opravdano i "kul".

Kad, ne lezi vraže, ugledna profesorka, borkinja za evropske vrednosti i demokratsko, liberano društvo, upravo u tom trenutku zavapi i "spasi dušu": Vidojković je više nego u pravu, Vidojković je hrabri portparol svih iz građanske elite. On je njihov glasnogovornik! Marko Vidojković - i niko do njega. Jer samo se on setio da sočno opsuje majku Vučiću i time, u oštroj konkurenciji, u očima profesorke Vodinelić, bude imenovan za portparola "tog dela građanstva koje psuje predsednika", kako profesorka navodi.

Tako je profesorka Vodinelić sama vratila samozvanu elitu na fabrička podešavanja - kad nemaš argumente, a nemaš ni ideje, kad nemaš plan, a ni viziju, kad kritikuješ, a ne znaš ni šta bi da predložiš - a ti kuni, pljuj, psuj.

No, i tu je sloga „elite“ bila kratkog daha. Lutovac je inicijalno bio zadovoljan Vidojkovićem, ali je naknadno, nakon što ga je profesorka Vodinelić imenovala za glasnogovornika građanstva koje psuje predsednika, ipak prelomio i odlučio da je Vidojković malo „ostao nedorečen“ (drugim rečima – umeren) kada je opsovao majku Vučiću. Tu je Lutovac svoje stavove sada približio sa strankom Vuka Jeremića čiji simpatizeri i članovi pozivaju da se proširi opseg psovki kako bi se, pored majke, uključio i otac i svi po spisku.

Za neverovati je, ali iz perspektive koju su napravili građanska elita i političari koje podržavaju, Marko Vidojković odjednom ispade idealan kandidat za predsednika – elokventan, umeren, kulturni poslenik.

I da znate da i meni sada dođe da opsujem sve one koji se upiru da takvo ponašanje legitimizuju i odomaće na našoj političkoj i svakoj drugoj sceni.

Međutim, neću - i neću nikada, jer meni Vidojković nije glasnogovornik i ja verujem u drugačije društvo i drugačije vrednosti, jer ja sam "sendvičar", a vi ste "elita".

Vama ostavljam da psujete, kako profesorka Vodinelić prelepo kaže: "mnogo, koloritno, gustiozno i javno". Takvi samonabeđeni kakvi ste.

Na kraju, da obavestim profesorku kako teče postupak u slučaju pretnji koje su putem društvene mreže Instagram upućene pre nekog vremena njenom glasnogovorniku Marku Vidojkoviću – i time pokažem kako zaista radi pravna država i institucije (umesto da sednu i psuju majku onom ko je uputio pretnje, što je način kako su se „obračunavali“ sa napadačima na novinare u vreme kada su „njeni“ bili na vlasti – s tim što im nisu ni psovali majku, već su samo sedeli i nisu radili ništa).

Za njenu informaciju i svih zainteresovanih (a koji su to mogli da čuju ili pročitaju i nakon sastanaka Radne grupe za bezbednost i zaštitu novinara, samo da ih je zanimalo), sve institucije Republike Srbije su uradile sve što su bile u mogućnosti da se pronađe lice koje je pretilo Vidojkoviću. Republičko javno tužilaštvo (RJT) je odmah pokrenulo postupak. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP), Odeljenja za suzbijanje visokotehnološkog kriminala, po zahtevu Posebnog tužilaštva za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Višeg javnog tužilaštva u Beogradu izvršili su provere Instagram profila sa kojeg su upućene pretnje novinaru portala Nova S Marku Vidojkoviću. Proverama je utvrđeno da je istom pristupano sa IP adrese koje pripadaju telekomunikacionim operaterima iz Austrije, kao i broj telefona kojim je registrovan navedeni profil koji takođe pripada austrijskom operateru mobilne telefonije. RJT je u saradnji sa nadležnim organima Austrije, identifikovalo osobu sa inicijalima M.N. kao osumnjičenu, a koja živi u Beču. RJT je po hitnom postupku, preko Ministarstva pravde, poslalo zamolnicu austrijskim nadležnim organima za sprovođenje istražnih radnji. U ovom trenutku čekamo nadležne organe te zemlje da preuzmu dalje postupanje.