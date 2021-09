STEVIĆ ZA TV VESTI: Važno je to što Srbija čini sve da se naš narod na KiM oseća BEZBEDNO! Strah je prisutan, ali su naši ljudi na Jarinju rešili da ISTERAJU STVAR DO KRAJA!

Reporter televizije Most Lazar Stević, je za TV Vesti uživo iz Jarinja, govorio o trenutnim dešavanjima, kao i atmosferi koja trenutno vlada na KiM.

Kako je Stević istakao, jako je važno to, što Srbija čini sve, da se naš narod na KiM oseća bezbednije i sigurno.

- Ono što smo mogli da primetimo, dok su avioni Srbije preletali Jarinje, tu je bilo oduševljenje prikupljenih, dok frugoj strani nije bilo svejedno dok su gledali nalete tih migova. Tako je bilo i sa preletima helikoptera.. JUče je tu bio neki dron, a i on je izazvao strah. neki su se zbuinili, nije im bilo svejedno kada se čuju naši avioni i helikopteri, dok sa druge strane, našim ljudima znači što neko ima da ih brani i zaštiti.

Kako je dodao, protesti su mirni, niti Srbi rade bilo šta što je van tih okvira. Kako je dodao, okupljeni građani se nadaju da će se kriza okončati i da će se sve vratiti na period od pre 20. septembra.

Govoreći o životu na severu KiM, Stević objašnjava da škole funkcionišu po online sistemu, gde se, kako ističe, građani trenutno nežale, jer je dovoljno namirnica, kako u prodavnicama, tako i ostalim mestima.

On je dodao da je strah zbog oklopnih vozila priosutan, kao i to, da puške uteruju strah u kosti, ali iako su uplašeni, Stević navodi da su Srbi rešeni da sve isteraju do kraja.

- Problem nisu samo tablice iz centralne Srbije, već i iz drugih mesta. To stvara bojazan. Albanci su složni, oni daju vetar u leđa Kurtijevim potezima, tu su ogromne televizijske ekipe, koje svakodnevno veličaju pripadnike Specijalnih jedinica kao heroje, a to nema potrebe - rekao je Stević.

On je dodao da je Rama dao podršku, gde je istakao da nije u lošim odnosima sa Kurtijem, što je, kako Stević ocenjuje odlilna kampanja koja se sprovodi.

- Izjava Zaharove je dosta značila. Ja sam tog dana bio na Jarinju, i ljudi su to sa oduševljenjem prihvatili. Važno je da znaju da je neko uz nas - podvukao je Stević.

Kada je u pitanju koronavirus, Stević ističe da se uprkos trenutnoj situaciji na prelazima vodi računa.

