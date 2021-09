PREMIJERKA O VUČIĆEVOM ZDRAVSTVENOM STANJU: Noćima nije spavao, uhvatio ga je neki grip

Predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da je predsednika Srbije Aleksandra Vučića "uhvatio neki grip".

- On ne miruje, to mogu da kažem. Volela bih da malo više odmara. Pod užasnom je tenzijom naravno oko svega što se dešava na Kosovu i Metohiji, mislim da zaista noćima nije spavao. Uhvatio ga je i neki grip uz sve to. Imuni sistem mu je oslabio naravno od tih napora i od tog stresa - rekla je Brnabićeva za televiziju Hepi.

Podsetimo, savetnica za medije predsednika Srbije Suzana Vasiljević rekla je u utorak za televiziju Juronjuz da je Vučić po savetu lekara otkazao zakazane sastanke sa ambasadorima Rusije i Kine.

Otkazan je i Vučićev najavljen govor na dvodnevnoj konferenciji "Zapadni Balkan, jedan region, jedno tržište - korak prema zajedničkom tržištu EU" koji danas počinje u Novom Sadu.

Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen stiže danas popodne u Srbiju u okviru zapadnobalkanske turneje, a na aerodromu bi, prema najavi, trebalo da je dočeka predsednik Vučić.