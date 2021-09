Boris Tadić odbrusio Đilasu: Stalno srljaš u medijsku samopromociju i jedino ti je to važno!

Predsednik SDS Boris Tadić oglasio se povodom objavljenih predloga za saradnju opozicije.

Njegovo saopštenje prenosimo u celosti:

Apsolutno je neshvatljivo zašto se opozicioni blokovi poslednjih dana utrkuju u medijskom predstavljanju svojih predloga saradnje unutar opozicije. Tim pre što su te stranke i njihovi lideri uvek imali primedbu na slične predloge u prošlosti. Podsećam da sam još pre godinu dana pozvao opoziciju da iza zatvorenih vrata i zajednički dogovorimo strategiju koordinisanja opozicionih aktivnosti i saradnje. Apsurdno je da baš oni koji odbijaju svaki poziv na razgovore o saradnji, sada izlaze sa ovakvim predlozima saradnje i to jednostrano i u medijima. I zato ne vidim čemu može da služi ovakvo zatrpavanje javnog prostora sa stalno nekim predlozima sporazuma, dogovora, platformi i sl. osim upotrebi takvih predloga u svrhu lične promocije njenih autora.

Dakle, već načinom objavljivanja takvih predloga poništavaju samu ideju saradnje i pokazuju da je za njih saradnja ustvari samo sledbeništvo određenih opozicionih lidera. Osnovni preduslov za dogovor o saradnji je, valjda, da zajednički napravimo taj dogovor i onda sa onim što je ZAJEDNIČKI dogovoreno izađemo u javnost. Pogotovo je neozbiljno što su u ove predloge ubačeni i predlozi kandidata, koalicija i nastupa na izborima, što je pitanje ozbiljnih analiza i razgovora i unutar opozicije i unutar svake pojedinačne stranke. Ovakvo tretiranje tog pitanja je komična infantilizacija našeg političkog života i svođenje opozicione borbe na tehnike nestranačkih i nepolitičkih apela. Takvim pristupom se možda može rešavati uređenje nekog parka u bloku, ali se tako ne pobeđuje mašinerija monstrum-stranke od preko 700.000 članova. Upravo jedna od najslabijih tačaka opozicije je to što umesto političke ponude i dogovorenih rešenja, svojim glasačima nudi stalno neke tehničke pregovore koji ne bi trebalo da se vode u medijima, već iza zatvorenih vrata. U tome, nažalost, vidim pogubno prepisivanje režimskog recepta rijalitizacije politike i skretanja pažnje javnosti sa suštinskih političkih pitanja koja se tiču svakodnevnog života građana i budućnosti našeg društva.

Takvo srljanje u medijsku samopromociju koristi samo Vučiću, a nimalo pobedi nad njegovim autokratskim režimom. Pre Petog oktobra nijedna stranka opozicije nije manifestovala takve političke standarde, već smo zajedno analizirali i pripremali svaku akciju i medijsku inicijativu i zato smo, između ostalog, tada i pobedili. Ako se ovakav trend nastavi, opoziciona borba će se kao i do sada svoditi na borbu za vođstvo u opoziciji medijskom samopromocijom, a ne na stvarne I delotvorne inicijative, koje jedino mogu ugroziti ovu vlast. Sve to već godinama liči na tragikomičnu borbu za mesto kapetana na Titaniku, a ne na preuzimanje stvarnog i odgovornog liderstva i krajnje je vreme da se opozicija uozbilji. Vučićev režim je do te mere opasan i maligan po interese ovog društva, da to zahteva hitan stvarni i zajednički dogovor svih opozicionih stranaka o daljem planu borbe, na koji pozivam već više od godinu dana. A to svakako ne može biti hiperprodukcija jednostranih stalno “ekskluzivnih” predloga i medijsko nadmetanje u tome ko će više da ih izbaci i ko će čiji da podrži. Tako se ne pobeđuje Vučićev režim, već samo produbljuje problem apstinencije među opozicionim biračima.

Zato još jednom pozivam sve opozicione lidere da na ozbiljan način prodiskutujemo i dogovorimo koordinisanje opozicionih aktivnosti i nastup na izborima. I da iza zatvorenih vrata dogovorimo ono što se tiče naših međusobnih odnosa i saradnje i da ne zatrpavamo takvim temama ionako malo medijskog prostora koji imamo da se obratimo građanima u vezi sa problemima koji se njih tiču.