Predsednik Srbije Aleksandar Vučić govorio je ekskluzivno za TV Pink o svim aktuelnim temama.

Predsednik Aleksandar Vučić uključio se iz Dubaija, gde je u petak otvorio srpski paviljon na najvećoj Svetskoj izložbi EKSPO 2020, a danas i srpski poslovni hab.

Razgovor sa predsednikom vodila je novinarka Gordana Uzelac koja za TV Pink izveštava iz Dubaija.

"Uvek sam srećan kada vidim našu zastavu i čujem našu himnu"

Predsednik Srbije osvrnuo se na samom početku to da je Burdž Kalifa sinoć bila obojena u srpsku trobojku. Kako kaže, ovo je značilo svakom građaninu Srbije, a ovo je učinjeno zbog njegove posete. Ovo je, dodaje, lep gest domačina.

- Uvek sam srećan kada vidim našu zastavu i čujem našu himnu. Važnije mi je kako su se Srbi osećali, a čuo sam da su bili ponosni - kaže Vučić.

Kada je reč o otvaranju srpskog haba i paviljona, Vučić ističe da je važno da pokažemo da se oslanjamo na savremene tehnologije, da sarađujemo sa svima i da smo ostavili dobar utisak. PKS, dodaje, daje podršku.

- Abu Dabi i Dubaji su odskočna daska za Daleki istok, i to je za nas važna stvar. Važno je da se pozicioniramo i stičemo prijatelje, da nudimo svoje mogućnosti i robu - kaže Vučić.

"Mi smo malo bolje odigrali"

Kada je reč o povlačenju ROSU sa severa Kosova, Vučić kaže da su ovo naše male borbe i pokušaji da zaustavimo i usporimo ono što nam je kao proces nametnuto. Kaže da narod razume kako Srbi žive na KiM, šta je Kosovo za zapad, a kada bismo težili da se izvinjavamo drugima, ne bismo imali plate i penzije kakve imamo sada. Ovo je sve, dodaje, povezan sistem u kojem moramo da izvučemo najviše za narod, a izgubimo najmanje.

- Mislim da nismo izgubili i da smo možda malo bolje odigrali. Ali cela igra nam je bila nametnuta. Njima je želja bila da nas unize, nije poenta bila u stikerima, već su želeli da uvedu skidanje srpskih tabilica, da nas ponize. Istovremeno su želeli da ROSU bude taj koji će da bude garant sprovođenja njihovih odluka. Time bi nas doveli u poziciju: oni su ušli gore i nema povratka i modifikacije opstanka - kaže predsednik za Pink.

Dodaje da Priština svakoga dana pokušava da legalizuje svoje protivpravno ponašanje, a da je Srbija sada pokazala da može da se izbori.

- Ovo više nije laka stvar za njih. Za nas je uvek bila pakleno teška! Teško smo se borili da bismo do ovoga došli. Običnom narodu je laknulo da nije došlo do sukoba, jer nama do toga nije. Imamo bezbroj problema koje treba da rešavamo. Pitali su zašto sam podizao avione. A, šta je trebalo, da se krijemo ispod stola? Moramo da se borimo racionalno, pragmatično i da čuvamo mir - kaže predsednik i dodaje:

Da li smo imali drugačiji način da se borimo? Oni su nam pomogli svojim greškama, ali to je danas prevelikoj želji da protivniku daju mat u četiri poteza. Mi smo u teškoj poziciji, a kraljevo krilo i ceo kralj nam je ogoljen, bez pešaka i fugura. Borićemo se onim malo što nam je ostalo.

Kada je reč o izjavi Aljbina Kurtija da je problem Kosova - Aleksandar Vučić, predsednik kaže da je to čuo više puta i da je na tu izjavu ponosan.

- Barem još neko vreme ću biti najveći problem - kaže predsednik.

Kada je reč o napadima na njega koji podrazumevaju izmišljene vesti, predsednik je podsetio da se, oni koji lažu, nikada nisu izvinili.

"Očigledna je panika medija i njihovih tajkuna"

Na pitanje o intervjuu Predraga Koluvije u kojem je rekao da mu je nuđena sloboda ako za Jovanjicu optuži Andreja Vučića, predsednik kaže da je Koluvija proveo dve godine u pritvoru, a da se i dalje protiv njega vodi hajka. Podseća da on nikoga nije ubio, da nije imao deset tona kokaina...

- Očigledno se neko plašio nečega što je mogao da čuje. Sada je važno da policija i nadležni ispitaju ljude i da vide da li je ovo istina ili ne. Vidi se panika kod tajkunskih medija i tajkuna oko toga šta će Koluvija da kaže. I sada je kriv Đukanović jer mu je dao mikrofon. Velika je panika - kaže predsednik.

Ističe da se lagati može neko vreme, ali da su u laži kratke noge i da istina kad-tad izađe na videlo, posebno kada je laž ovako velika.

Ponavlja da je nekome smetalo da se čuje šta se stvarno dogodilo.

- Neka se nadležni bave eventualno prekršenim normama. Ostavimo po strani uništavanje nečijeg života, toga da neko ima decu - oni su bukvalno urušavali državu, a znali su da lažu i obmanjuju narod! - kaže predsednik.

Vučić dodaje da niko nije zaštićen, baš kao što on nije.

- Rekao sam i za Belivuka: ići ću na poligraf bilo kada! Oni koji me optužuju nemaju ništa, ni protiv mene, ni protiv Andreja, niti bilo koga drugog iz moje porodice. Svakoga dana izbace hiljadu laži sa ciljem da se Srbija sruši. I posle mene će doći neko ko im neće biti po volji, i tada će se videti da nije problem u Vučiću, već u Srbiji koja mora da bude mala i zgažena. U to nemojte da imate nikakve sumnje - rekao je Vučić, dodajući da to govori on, čovek sa velikim iskustvom i koji je postigao da ima prijatelje širom sveta, a da ga neprijatelji poštuju.

Na pitanje da li će i kada odgovarati ljudi iz MUP koji su učestvovali u prisluškivanjima, predsednik kaže da se protiv nekih već vodi postupak i da je siguran da će nadležni raditi svoj posao.

- Siguran sam da će progovoriti pojedini policajci i da će otkriti za čiji se račun to radilo - kaže Vučić.

"Delom smo predupredili energetsku krizu. Čestitam građanima Srbije"

Kada je reč o temi koju je danas pokrenuo - energetskoj krizi, Vučić kaže da je Srbija delom ovu krizu predupredila sa puštanjem gasa, na šta je ponosan. Čestitao je građanima Srbije na gasovodu od 400 km, čime smo postali tranzitna zemlja.

- Obezbedili smo sebi dovoljne količine gasa. Mi danas kupujemo gas, a cena na berzi mu je 4x veća. Pakao! Mi, srećom, imamo tzv. naftnu formulu za cenu gasa i predstoje nam teški pregovori sa Rusima o ceni. Moliću Putina, Borisova i Lavrova da imamo dobru cenu. To je važno - kaže predsednik.

Dodaje da su neki u Evropi smislili "karbon takse" i struje više nema. Čelik, gas, nafta, električna energija, sve je, kaže predsednik, otišlo u nebesa.

- Prestići ćemo uskoro Bugare po pitanju plata, ali će nam cena struje ostati najniža. Imamo dovoljno struje i srećom nisam pristao na ucene da ugasimo Kostolac, Kolubaru. Moramo da pronađemo način da sačuvamo gas, struju, da napravimo 15-godišnji ugovor sa Rusima i da vidimo kave ćemo obnovljive izvore da imamo - kaže Vučić.

Nedostatak radne snage ga, takođe, jako brine. Dodaje da problem nedostatka radnih mesta nije više tako naglašen, a najočigledniji je u manjim mestima.

Na pitanje o pojedincima koji govore da je u Srebrenici počinjen genocid, Vučić kaže da o tome neće da priča jer to govore ljudi koji ne vole Srbiju, ljudi koji govore iz nemoći i koji nemaju šta da ponude.

Izraz nemoći su i psovke i uvrede koje svakodnevno sluša, kaže predsednik.

"Sada kada smo postigli uspehe, nema stajanja. Nastavljamo da radimo brže, jače i snažnije"

Na pitanje da li njegovi snovi o Srbiji mogu da se realizuju, Vučić kaže da je u Dubaiju upoznao momka koji je pre dve godine bio u Beogradu i koji je rekao da je oduševljen time kako prestonica sada izgleda.

- Gde god krenete, vidite promene. Profesorka mi je na ispitu rekla "išli smo u Grčku i hvala što ste uradili puteve", a čini mi se da ona i ne glasa za nas, možda i grešim. Rekli su mi ovde da se setim kako je deo gde je sada Beograd na vodi izgledao pre 6 godina. Mora cela Srbija da se izmeni iz korena, imamo mnogo ideja. Za Novu godinu ćemo da imamo najbolje osvetljenje u južnoj Evropi, pokušaćemo da imamo najbolji vatromet i da nastavimo da radimo i gradimo. Želim da sa Alabarom posetim istok Srbije i da vidimo šta tamo možemo da uradimo. Imamo puno ideja, ali moramo da držimo političku stabilnost, da čuvamo mir, da gledamo interese naroda i nacionalnih manjina... - kaže predsednik.

Ističe da će nastaviti da se bori i da ostvaruje snove.

- Naučio sam od šeika Mohameda i Halduna da ne smemo da stanemo. Sada kada smo postigli uspehe, moramo da povećavamo razliku i da radimo još brže, jače i snažnije, da sustižemo druge. Tada ćemo moći da kažemo da smo uspšeni - kaže predsednik.